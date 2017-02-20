Лундквист догнал Осгуда по победам в НХЛ
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал свою 401-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.
В матче с «Вашингтоном» (2:1) 34-летний шведский вратарь отразил 31 бросок, пропустив только один гол после броска капитана «столичных» Александра Овечкина.
Таким образом, Лундквист сравнялся по победам в НХЛ с канадцем Крисом Осгудом, который с 1993 по 2011 годы играл за «Детройт» (1993−2001, 2005−2011), «Айлендерс» (2001−2003) и «Сент-Луис» (2003−2004).
Уже после следующего матча с «Монреалем» Лундквист может выйти на единоличное 11-е место по победам в лиге.
Добавим, что десятку замыкает канадец Грант Фюр, у которого 403 победы.
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