П. Кейн, Строум и Макэлинни — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Третьей звездой стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Кёртис Макэлинни, сыгравший на ноль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:0) при 37 отражённых бросках.
Второй звездой признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Строум с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).
Первой звездой назван форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:1).
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