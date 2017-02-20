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20 февраля 2017, 10:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

П. Кейн, Строум и Макэлинни — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Увеличить
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Третьей звездой стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Кёртис Макэлинни, сыгравший на ноль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:0) при 37 отражённых бросках.

Второй звездой признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Строум с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).

Первой звездой назван форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:1).

Торонто Мэйпл Ливз
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