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20 февраля 2017, 9:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Филадельфия» на выезде победила «Ванкувер» в матче НХЛ, Проворов сделал передачу

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли «Ванкувер Кэнакс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая в воскресенье в Ванкувере, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Уэйн Симмондс (6-я минута), которому ассистировал российский защитник Иван Проворов, Якуб Ворачек (22), Брэйден Шенн (23). У хозяев отличились Маркус Гранлунд (24) и Янник Хансен (33).

В следующем матче 22 февраля «Филадельфия» примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Ванкувер» 25 февраля на своем льду сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

20.02.2017 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Ванкувер Кэнакс 2:3 Филадельфия Флайерз
(0:1, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
Уилли Дежарден Дэйв Хэкстол
Вратари
Райан Миллер 58:16 Михал Нойвирт
1-й период
02:08 Мишель Шапу
05:03 Алекс Бэрроуз
Уэйн Симмондс (Ш. Гостисбеер, И. Проворов) 05:45
Майкл Дель Зотто 11:48
Марк Штрайт 16:15
2-й период
Якуб Ворачек (Ш. Кутюрье, Ш. Гостисбеер) 21:11
22:16 Никита Трямкин
Брэйден Шенн (Ш. Гостисбеер) 22:38
23:43 Маркус Гранлунд (Д. Седин, Х. Седин)
Роман Любимов 25:41
32:42 Янник Хансен (Бо Хорват, Б. Хаттон)
3-й период
Марк Штрайт 42:55
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Ш. Гостисбеер (Филадельфия Флайерз), Мар. Гранлунд (Ванкувер Кэнакс), У. Симмондс (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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