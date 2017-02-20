«Филадельфия» на выезде победила «Ванкувер» в матче НХЛ, Проворов сделал передачу
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли «Ванкувер Кэнакс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в воскресенье в Ванкувере, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Уэйн Симмондс (6-я минута), которому ассистировал российский защитник Иван Проворов, Якуб Ворачек (22), Брэйден Шенн (23). У хозяев отличились Маркус Гранлунд (24) и Янник Хансен (33).
В следующем матче 22 февраля «Филадельфия» примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Ванкувер» 25 февраля на своем льду сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
|20.02.2017 06:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Arena
|Ванкувер Кэнакс
|2:3
|Филадельфия Флайерз
|(0:1, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Райан Миллер 58:16
|Михал Нойвирт
|1-й период
|02:08
|Мишель Шапу
|05:03
|Алекс Бэрроуз
|Уэйн Симмондс (Ш. Гостисбеер, И. Проворов)
|05:45
|Майкл Дель Зотто
|11:48
|Марк Штрайт
|16:15
|2-й период
|Якуб Ворачек (Ш. Кутюрье, Ш. Гостисбеер)
|21:11
|22:16
|Никита Трямкин
|Брэйден Шенн (Ш. Гостисбеер)
|22:38
|23:43
|Маркус Гранлунд (Д. Седин, Х. Седин)
|Роман Любимов
|25:41
|32:42
|Янник Хансен (Бо Хорват, Б. Хаттон)
|3-й период
|Марк Штрайт
|42:55
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Ш. Гостисбеер (Филадельфия Флайерз), Мар. Гранлунд (Ванкувер Кэнакс), У. Симмондс (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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