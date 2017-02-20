«Филадельфия» на выезде победила «Ванкувер» в матче НХЛ, Проворов сделал передачу

Игра, прошедшая в воскресенье в Ванкувере, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Уэйн Симмондс (6-я минута), которому ассистировал российский защитник Иван Проворов, Якуб Ворачек (22), Брэйден Шенн (23). У хозяев отличились Маркус Гранлунд (24) и Янник Хансен (33).

В следующем матче 22 февраля «Филадельфия» примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Ванкувер» 25 февраля на своем льду сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».