«Бостон» одержал четвертую победу подряд в НХЛ после отставки главного тренера

В составе победителей шайбы забросили Райан Спунер (12-я минута) и Брэд Маршанд (63). У проигравших отличился Патрик Марло (38).

«Бостон» одержал четвертую победу подряд после того, как Клод Жюльен был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника команды является Брюс Кэссиди. «Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 59 матчей. «Сан-Хосе» идет третьим на Западе с 77 очками в 60 встречах.

В следующем матче «Бостон» 23 февраля в гостях сыграет с «Анахаймом», «Сан-Хосе» 26 февраля также на выезде сразится с «Ванкувером».