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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28831262/
20 февраля 2017, 8:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Бостон» одержал четвертую победу подряд в НХЛ после отставки главного тренера

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Сан-Хосе» в овертайме проиграл «Бостону» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Спунер (12-я минута) и Брэд Маршанд (63). У проигравших отличился Патрик Марло (38).

«Бостон» одержал четвертую победу подряд после того, как Клод Жюльен был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника команды является Брюс Кэссиди. «Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 59 матчей. «Сан-Хосе» идет третьим на Западе с 77 очками в 60 встречах.

В следующем матче «Бостон» 23 февраля в гостях сыграет с «Анахаймом», «Сан-Хосе» 26 февраля также на выезде сразится с «Ванкувером».

20.02.2017 04:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 1:2 ОТ Бостон Брюинз
(0:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Питер Дебур Брюс Кэссиди
Вратари
Мартин Джонс Туукка Раск
1-й период
Райан Спунер (Дж. Хэйс, А. Маккуэйд) 11:05
Здено Хара 13:13
2-й период
30:13 Брент Бернс
37:05 Бренден Диллон
Райли Нэш 37:05
37:37 Патрик Марло (Б. Бернс, Д. Шлемко)
Овертайм
Брэд Маршанд (Т. Краг, П. Бержерон) 62:36
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Маршанд (Бостон Брюинз), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Т. Раск (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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