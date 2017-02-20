«Бостон» одержал четвертую победу подряд в НХЛ после отставки главного тренера
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Сан-Хосе» в овертайме проиграл «Бостону» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Спунер (12-я минута) и Брэд Маршанд (63). У проигравших отличился Патрик Марло (38).
«Бостон» одержал четвертую победу подряд после того, как Клод Жюльен был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника команды является Брюс Кэссиди. «Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 59 матчей. «Сан-Хосе» идет третьим на Западе с 77 очками в 60 встречах.
В следующем матче «Бостон» 23 февраля в гостях сыграет с «Анахаймом», «Сан-Хосе» 26 февраля также на выезде сразится с «Ванкувером».
|20.02.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|1:2 ОТ
|Бостон Брюинз
|(0:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Брюс Кэссиди
Вратари
|Мартин Джонс
|Туукка Раск
|1-й период
|Райан Спунер (Дж. Хэйс, А. Маккуэйд)
|11:05
|Здено Хара
|13:13
|2-й период
|30:13
|Брент Бернс
|37:05
|Бренден Диллон
|Райли Нэш
|37:05
|37:37
|Патрик Марло (Б. Бернс, Д. Шлемко)
|Овертайм
|Брэд Маршанд (Т. Краг, П. Бержерон)
|62:36
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Б. Маршанд (Бостон Брюинз), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Т. Раск (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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