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20 февраля 2017, 8:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Наместникова помогла «Тампе» победить «Колорадо» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Колорадо» в овертайме проиграл «Тампе-Бэй» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт (19-я минута), Владислав Наместников (31) и Джонатан Друин (63). У проигравших отличились Микко Рантанен (43) и Мэтт Дюшен (60).

Наместников забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 21 очко (7 шайб + 14 передач). Его соотечественник и партнер по команде форвард Никита Кучеров результативными действиями не отметился, также как и российские защитники «Колорадо» Федор Тютин и Никита Задоров.

«Колорадо» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков после 57 матчей. «Тампа» идет 13-й на Востоке с 60 очками в 58 встречах.

В следующем матче «Тампа» 22 февраля примет «Эдмонтон», «Колорадо» в этот же день дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

20.02.2017 04:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Колорадо Эвеланш 2:3 ОТ Тампа-Бэй Лайтнинг
(0:1, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Джаред Беднар Джон Купер
Вратари
Кэлвин Пикар 58:17 (К. Пикар 59:18) Бен Бишоп
1-й период
Валтери Филппула 06:47
12:01 Блэйк Комо
Брэйден Пойнт (А. Киллорн, В. Хедман) 18:18
Джейк Дотчин 18:38
2-й период
23:31 Никита Задоров
Владислав Наместников (В. Филппула, Б. Бойл) 30:09
Джей Ти Браун 32:46
3-й период
42:46 Микко Рантанен (Б. Комо, М. Дюшен)
Джонатан Друэн 44:57
59:18 Мэтт Дюшен (Т. Бэрри, Н. Маккиннон)
Овертайм
Джонатан Друэн 62:27
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Дюшен (Колорадо Эвеланш), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Друэн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
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