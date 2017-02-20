Шайба Наместникова помогла «Тампе» победить «Колорадо» в матче НХЛ
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Колорадо» в овертайме проиграл «Тампе-Бэй» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт (19-я минута), Владислав Наместников (31) и Джонатан Друин (63). У проигравших отличились Микко Рантанен (43) и Мэтт Дюшен (60).
Наместников забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 21 очко (7 шайб + 14 передач). Его соотечественник и партнер по команде форвард Никита Кучеров результативными действиями не отметился, также как и российские защитники «Колорадо» Федор Тютин и Никита Задоров.
«Колорадо» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков после 57 матчей. «Тампа» идет 13-й на Востоке с 60 очками в 58 встречах.
В следующем матче «Тампа» 22 февраля примет «Эдмонтон», «Колорадо» в этот же день дома сыграет с «Лос-Анджелесом».
|20.02.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Pepsi Center
|Колорадо Эвеланш
|2:3 ОТ
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|(0:1, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Джон Купер
Вратари
|Кэлвин Пикар 58:17 (К. Пикар 59:18)
|Бен Бишоп
|1-й период
|Валтери Филппула
|06:47
|12:01
|Блэйк Комо
|Брэйден Пойнт (А. Киллорн, В. Хедман)
|18:18
|Джейк Дотчин
|18:38
|2-й период
|23:31
|Никита Задоров
|Владислав Наместников (В. Филппула, Б. Бойл)
|30:09
|Джей Ти Браун
|32:46
|3-й период
|42:46
|Микко Рантанен (Б. Комо, М. Дюшен)
|Джонатан Друэн
|44:57
|59:18
|Мэтт Дюшен (Т. Бэрри, Н. Маккиннон)
|Овертайм
|Джонатан Друэн
|62:27
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М. Дюшен (Колорадо Эвеланш), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Друэн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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