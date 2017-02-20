Шайба Наместникова помогла «Тампе» победить «Колорадо» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт (19-я минута), Владислав Наместников (31) и Джонатан Друин (63). У проигравших отличились Микко Рантанен (43) и Мэтт Дюшен (60).

Наместников забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 21 очко (7 шайб + 14 передач). Его соотечественник и партнер по команде форвард Никита Кучеров результативными действиями не отметился, также как и российские защитники «Колорадо» Федор Тютин и Никита Задоров.

«Колорадо» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков после 57 матчей. «Тампа» идет 13-й на Востоке с 60 очками в 58 встречах.

В следующем матче «Тампа» 22 февраля примет «Эдмонтон», «Колорадо» в этот же день дома сыграет с «Лос-Анджелесом».