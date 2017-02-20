«Торонто» победил «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

Шайбы забросили Коннор Браун (22-я и 49-я минуты), Остон Мэттьюс (30), Джейк Гардинер (47). У проигравших отличился Эвандер Кейн (20).

Российский форвард «Торонто» Никита Сошников и защитник Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

«Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 58 матчей. «Каролина» идет 16-й с 56 очками в 55 встречах.

В следующем матче «Торонто» 22 февраля примет «Виннипег», «Каролина» в этот же день дома сыграет с «Питтсбургом».