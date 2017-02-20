«Торонто» победил «Каролину» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Каролина» проиграла «Торонто» со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Коннор Браун (22-я и 49-я минуты), Остон Мэттьюс (30), Джейк Гардинер (47). У проигравших отличился Эвандер Кейн (20).
Российский форвард «Торонто» Никита Сошников и защитник Никита Зайцев результативными действиями не отметились.
«Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 58 матчей. «Каролина» идет 16-й с 56 очками в 55 встречах.
В следующем матче «Торонто» 22 февраля примет «Виннипег», «Каролина» в этот же день дома сыграет с «Питтсбургом».
|20.02.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|PNC Arena
|Каролина Харрикейнз
|0:4
|Торонто Мэйпл Ливз
|(0:0, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
|Билл Питерс
|Майк Бэбкок
Вратари
|Кэм Уорд 49:02 (Э. Лэк 49:02)
|Кертис Макэлхинни
|1-й период
|Никита Сошников
|14:31
|14:47
|Джордан Стаал
|Роман Полак
|18:08
|2-й период
|Коннор Браун (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак)
|21:07
|26:23
|Клас Дальбек
|Остон Мэттьюс (Дж. Гардинер)
|29:53
|Коннор Кэррик
|32:09
|3-й период
|Джейк Гардинер (Н. Кадри, Л. Комаров)
|46:10
|Коннор Браун (Дж. ван Римсдайк, Дж. Гардинер)
|48:09
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Макэлхинни (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. Гардинер (Торонто Мэйпл Ливз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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