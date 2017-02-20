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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28830799/
20 февраля 2017, 8:31 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Торонто» победил «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Каролина» проиграла «Торонто» со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Коннор Браун (22-я и 49-я минуты), Остон Мэттьюс (30), Джейк Гардинер (47). У проигравших отличился Эвандер Кейн (20).

Российский форвард «Торонто» Никита Сошников и защитник Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

«Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 58 матчей. «Каролина» идет 16-й с 56 очками в 55 встречах.

В следующем матче «Торонто» 22 февраля примет «Виннипег», «Каролина» в этот же день дома сыграет с «Питтсбургом».

20.02.2017 03:30 Регулярный чемпионат PNC Arena
Каролина Харрикейнз 0:4 Торонто Мэйпл Ливз
(0:0, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Билл Питерс Майк Бэбкок
Вратари
Кэм Уорд 49:02 (Э. Лэк 49:02) Кертис Макэлхинни
1-й период
Никита Сошников 14:31
14:47 Джордан Стаал
Роман Полак 18:08
2-й период
Коннор Браун (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак) 21:07
26:23 Клас Дальбек
Остон Мэттьюс (Дж. Гардинер) 29:53
Коннор Кэррик 32:09
3-й период
Джейк Гардинер (Н. Кадри, Л. Комаров) 46:10
Коннор Браун (Дж. ван Римсдайк, Дж. Гардинер) 48:09
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Макэлхинни (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. Гардинер (Торонто Мэйпл Ливз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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Каролина Харрикейнз
Новости Матчи Состав Статистика
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