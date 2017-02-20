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20 февраля 2017, 8:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Коламбус» с Бобровским в воротах проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Коламбус» уступил «Нэшвиллу» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:4. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (3-я минута), Кевин Фалла (30), Колл Ярнкрок (36) и Маттиас Экхольм (50). У проигравших отличились Брэндон Саад (31), Оливер Бьоркстрэнд (38) и Зак Веренски (44).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 32.

«Нэшвилл» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка после 58 матчей. «Коламбус» идет третьим на Востоке с 79 очками в 58 встречах.

В следующем матче «Коламбус» 26 февраля примет «Нью- Йорк Айлендрс», «Нэшвилл» 22 февраля дома сыграет с «Калгари».

В другом матче дня «Айлендерс» на своей площадке победили «Нью-Джерси» со счетом 6:4.

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