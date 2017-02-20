Шайба Анисимова и передачи Панарина принесли «Чикаго» победу над «Баффало»

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В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман (14-я минута), Мариан Хосса (30), Джонатан Тэйвз (36), Артем Анисимов (44) и Патрик Кейн (57). У проигравших отличился Эвандер Кейн (20).

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего на его счету в нынешнем сезоне 53 очка (19 шайб + 34 передачи). Анисимов забросил 21-ю шайбу в сезоне, также он отдал 20 результативных передач.

«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 77 очков после 59 матчей. «Баффало» идет 11-м на Востоке с 62 очками в 60 встречах.

В следующем матче «Баффало» 26 февраля в гостях сыграет с «Колорадо», «Чикаго» 22 февраля также на выезде сразится с «Миннесотой».