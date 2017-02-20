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20 февраля 2017, 8:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Анисимова и передачи Панарина принесли «Чикаго» победу над «Баффало»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Баффало» проиграл «Чикаго» со счетом 1:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:1. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман (14-я минута), Мариан Хосса (30), Джонатан Тэйвз (36), Артем Анисимов (44) и Патрик Кейн (57). У проигравших отличился Эвандер Кейн (20).

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Всего на его счету в нынешнем сезоне 53 очка (19 шайб + 34 передачи). Анисимов забросил 21-ю шайбу в сезоне, также он отдал 20 результативных передач.

«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 77 очков после 59 матчей. «Баффало» идет 11-м на Востоке с 62 очками в 60 встречах.

В следующем матче «Баффало» 26 февраля в гостях сыграет с «Колорадо», «Чикаго» 22 февраля также на выезде сразится с «Миннесотой».

20.02.2017 02:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 1:5 Чикаго Блэкхокс
(1:1, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Дэн Билсма Джоэль Кенневилль
Вратари
Робин Ленер Скотт Дарлинг
1-й период
Рихард Паник 07:32
Райан Хартман (Т. Киро, Д. Кит) 13:34
14:18 Дмитрий Куликов
Рихард Паник 15:46
Брайан Кэмпбелл 15:58
19:54 Эвандер Кейн (Дж. Айкел, Р. Ристолайнен)
2-й период
Мариан Хосса (М. Кемпны, М. Крюгер) 29:40
Джонатан Тэйвз (Р. Паник, Н. Шмолц) 35:26
3-й период
Артем Анисимов (П. Кейн, А. Панарин) 43:29
Патрик Кейн (А. Панарин) 46:36
Маркус Крюгер 50:59
55:20 Джош Горджес
55:20 Джош Горджес
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Мар. Хосса (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
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