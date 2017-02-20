Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28830451/
20 февраля 2017, 8:19 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Виннипег» обыграл «Оттаву» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Оттава» проиграла «Виннипегу» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дастин Бафлин (2-я минута), Мэтью Перро (13) и Джош Моррисей (43). У проигравших отличились Марк Стоун (26) и Зак Смит (46).

«Оттава» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков после 57 матчей. «Виннипег» идет девятым на Западе с 61 очком в 62 встречах.

В следующем матче «Виннипег» 22 февраля в гостях сыграет с «Торонто», «Оттава» в этот же день также на выезде сразится с «Нью-Джерси».

20.02.2017 01:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:3 Виннипег Джетс
(0:2, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Ги Буше Пол Морис
Вратари
Майк Кондон 59:44 Коннор Хеллебайк
1-й период
Дастин Бафлин (М. Шайфли, П. Лайне) 01:09
Матье Перро (М. Шайфли, П. Лайне) 12:28
18:27 Марк Стоун
Дастин Бафлин 18:54
2-й период
Бен Чиаро 24:02
25:10 Марк Стоун (Э. Карлссон, Д. Фанеф)
Дастин Бафлин 31:20
3-й период
Джошуа Моррисси 42:33
45:05 Зак Смит (Д. Брассар, Э. Карлссон)
Джейкоб Трауба 46:42
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Лайне (Виннипег Джетс), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), М. Шайфли (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Командная игра: сборная России стала пятой в общекомандном зачете ЧМ по биатлону

Всемирный женский хоккейный матч завершился победой "синих" над "белыми" со счетом 135:128

Россияне завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Колумбии