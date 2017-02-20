«Виннипег» обыграл «Оттаву» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. «Оттава» проиграла «Виннипегу» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дастин Бафлин (2-я минута), Мэтью Перро (13) и Джош Моррисей (43). У проигравших отличились Марк Стоун (26) и Зак Смит (46).
«Оттава» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков после 57 матчей. «Виннипег» идет девятым на Западе с 61 очком в 62 встречах.
В следующем матче «Виннипег» 22 февраля в гостях сыграет с «Торонто», «Оттава» в этот же день также на выезде сразится с «Нью-Джерси».
|20.02.2017 01:00
|Регулярный чемпионат
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|2:3
|Виннипег Джетс
|(0:2, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
|Ги Буше
|Пол Морис
Вратари
|Майк Кондон 59:44
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|Дастин Бафлин (М. Шайфли, П. Лайне)
|01:09
|Матье Перро (М. Шайфли, П. Лайне)
|12:28
|18:27
|Марк Стоун
|Дастин Бафлин
|18:54
|2-й период
|Бен Чиаро
|24:02
|25:10
|Марк Стоун (Э. Карлссон, Д. Фанеф)
|Дастин Бафлин
|31:20
|3-й период
|Джошуа Моррисси
|42:33
|45:05
|Зак Смит (Д. Брассар, Э. Карлссон)
|Джейкоб Трауба
|46:42
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Лайне (Виннипег Джетс), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), М. Шайфли (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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