«Виннипег» обыграл «Оттаву» в матче чемпионата НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Дастин Бафлин (2-я минута), Мэтью Перро (13) и Джош Моррисей (43). У проигравших отличились Марк Стоун (26) и Зак Смит (46).

«Оттава» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков после 57 матчей. «Виннипег» идет девятым на Западе с 61 очком в 62 встречах.

В следующем матче «Виннипег» 22 февраля в гостях сыграет с «Торонто», «Оттава» в этот же день также на выезде сразится с «Нью-Джерси».