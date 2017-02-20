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20 февраля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» проиграл «Детройту» в матче чемпионата НХЛ, Малкин очков не набрал

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Детройта» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Детройта обыграли Питтсбург в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье на льду «Питтсбурга», завершилась со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) в пользу «Детройта», в составе которого отличились Ник Дженсен (9-я минута), Стив Отт (17), Томаш Татар (41), Томас Ванек (43) и Люк Гленденинг (60). У «Питтсбурга» шайбы забросили Том Кюнхакль (15) и Сидни Кросби (43). Российский нападающий «Пингвинс» Евгений Малкин провел на льду более 20 минут, не набрав очков.

В следующем матче «Детройт» 21 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Питтсбург» в тот же день на выезде встретится с «Каролиной».

19.02.2017 23:00 Зрители 18664 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 2:5 Детройт Ред Уингз
(1:2, 0:0, 1:3)
Главные тренеры
Майк Салливан Джефф Блэшилл
Вратари
Мэттью Мюррей 57:48 (М. Мюррей 57:56-58:51, М. Мюррей 59:08) Петр Мразек
1-й период
Ник Дженсен (Дж. Абделькадер, А. Атанасиу) 08:48
13:32 Евгений Малкин
14:09 Том Кюнхакль (К. Летанг)
Стив Отт (Р. Шихан) 16:29
2-й период
21:05 Сидни Кросби
Энтони Манта 21:05
Ник Дженсен 32:50
Ксавье Улле 35:02
3-й период
Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Э. Манта) 40:27
Томас Ванек 42:16
42:23 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель)
45:07 Ян Коул
46:54 Крис Летанг
Стив Отт 49:47
Томаш Татар 55:11
56:23 Ник Бонино
57:56 Карл Хагелин
Никлас Крунвалль 57:56
Люк Гленденинг (С. Отт, Х. Зеттерберг) п.в. 59:08
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Мразек (Детройт Ред Уингз), С. Отт (Детройт Ред Уингз), Т. Кюнхакль (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Детройт Ред Уингз
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