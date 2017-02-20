«Питтсбург» проиграл «Детройту» в матче чемпионата НХЛ, Малкин очков не набрал
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Детройта» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в воскресенье на льду «Питтсбурга», завершилась со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) в пользу «Детройта», в составе которого отличились Ник Дженсен (9-я минута), Стив Отт (17), Томаш Татар (41), Томас Ванек (43) и Люк Гленденинг (60). У «Питтсбурга» шайбы забросили Том Кюнхакль (15) и Сидни Кросби (43). Российский нападающий «Пингвинс» Евгений Малкин провел на льду более 20 минут, не набрав очков.
В следующем матче «Детройт» 21 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Питтсбург» в тот же день на выезде встретится с «Каролиной».
|19.02.2017 23:00
|Зрители 18664
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|2:5
|Детройт Ред Уингз
|(1:2, 0:0, 1:3)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Мэттью Мюррей 57:48 (М. Мюррей 57:56-58:51, М. Мюррей 59:08)
|Петр Мразек
|1-й период
|Ник Дженсен (Дж. Абделькадер, А. Атанасиу)
|08:48
|13:32
|Евгений Малкин
|14:09
|Том Кюнхакль (К. Летанг)
|Стив Отт (Р. Шихан)
|16:29
|2-й период
|21:05
|Сидни Кросби
|Энтони Манта
|21:05
|Ник Дженсен
|32:50
|Ксавье Улле
|35:02
|3-й период
|Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Э. Манта)
|40:27
|Томас Ванек
|42:16
|42:23
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель)
|45:07
|Ян Коул
|46:54
|Крис Летанг
|Стив Отт
|49:47
|Томаш Татар
|55:11
|56:23
|Ник Бонино
|57:56
|Карл Хагелин
|Никлас Крунвалль
|57:56
|Люк Гленденинг (С. Отт, Х. Зеттерберг)
|п.в.
|59:08
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Мразек (Детройт Ред Уингз), С. Отт (Детройт Ред Уингз), Т. Кюнхакль (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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