«Питтсбург» проиграл «Детройту» в матче чемпионата НХЛ, Малкин очков не набрал

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Встреча, прошедшая в воскресенье на льду «Питтсбурга», завершилась со счетом 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) в пользу «Детройта», в составе которого отличились Ник Дженсен (9-я минута), Стив Отт (17), Томаш Татар (41), Томас Ванек (43) и Люк Гленденинг (60). У «Питтсбурга» шайбы забросили Том Кюнхакль (15) и Сидни Кросби (43). Российский нападающий «Пингвинс» Евгений Малкин провел на льду более 20 минут, не набрав очков.

В следующем матче «Детройт» 21 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс», а «Питтсбург» в тот же день на выезде встретится с «Каролиной».