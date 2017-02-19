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19 февраля 2017, 23:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс», Овечкин отметился забитым голом

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз», матч закончился со счётом 2:1.

Вашингтон уступил Рейнджерс Овечкин отметился забитым голом - Фото Увеличить
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В составе победителей забитые голы записали на свой счёт Райан Макдона и Матс Цуккарелло. У «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился россиянин Александр Овечкин, которому ассистировали Ларс Эллер и Евгений Кузнецов.

19.02.2017 20:30 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 Вашингтон Кэпиталз
(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Ален Виньо Барри Тротц
Вратари
Хенрик Лундквист Филипп Грубауэр 58:39
1-й период
07:49 Райан Макдона (Р. Нэш, Д. Степан)
Брукс Орпик 08:19
Брукс Орпик 15:14
2-й период
22:09 Оскар Линдберг
35:43 Крис Крайдер
Александр Овечкин (Л. Эллер, Е. Кузнецов) 37:24
39:09 Оскар Линдберг
Бретт Коннолли 39:09
3-й период
48:37 Матс Цуккарелло-Осен (К. Крайдер, М. Зибанежад)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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