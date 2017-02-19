«Вашингтон» уступил «Рейнджерс», Овечкин отметился забитым голом
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз», матч закончился со счётом 2:1.
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В составе победителей забитые голы записали на свой счёт Райан Макдона и Матс Цуккарелло. У «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился россиянин Александр Овечкин, которому ассистировали Ларс Эллер и Евгений Кузнецов.
|19.02.2017 20:30
|Регулярный чемпионат
|Madison Square Garden
|Нью-Йорк Рейнджерс
|2:1
|Вашингтон Кэпиталз
|(1:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Ален Виньо
|Барри Тротц
Вратари
|Хенрик Лундквист
|Филипп Грубауэр 58:39
|1-й период
|07:49
|Райан Макдона (Р. Нэш, Д. Степан)
|Брукс Орпик
|08:19
|Брукс Орпик
|15:14
|2-й период
|22:09
|Оскар Линдберг
|35:43
|Крис Крайдер
|Александр Овечкин (Л. Эллер, Е. Кузнецов)
|37:24
|39:09
|Оскар Линдберг
|Бретт Коннолли
|39:09
|3-й период
|48:37
|Матс Цуккарелло-Осен (К. Крайдер, М. Зибанежад)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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