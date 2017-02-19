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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28825951/
19 февраля 2017, 14:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Фазлеев прервал свою 16-матчевую серию без набранных очков в АХЛ

Российский нападающий «Лихай Вэлли» Радель Фазлеев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Хартфордом» (6:4).

Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.

Этот гол стал для российского хоккеиста четвёртым в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги текущего сезона и позволил прервать свою 16-матчевую серию без набранных очков.

Всего у 21-летнего Фазлеева стало 11 (4+7) очков в 43 играх за фарм «Филадельфия Флайерз».
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