Фазлеев прервал свою 16-матчевую серию без набранных очков в АХЛ

Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.



Этот гол стал для российского хоккеиста четвёртым в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги текущего сезона и позволил прервать свою 16-матчевую серию без набранных очков.



Всего у 21-летнего Фазлеева стало 11 (4+7) очков в 43 играх за фарм «Филадельфия Флайерз».