Фазлеев прервал свою 16-матчевую серию без набранных очков в АХЛ
Российский нападающий «Лихай Вэлли» Радель Фазлеев отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Хартфордом» (6:4).
Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.
Этот гол стал для российского хоккеиста четвёртым в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги текущего сезона и позволил прервать свою 16-матчевую серию без набранных очков.
Всего у 21-летнего Фазлеева стало 11 (4+7) очков в 43 играх за фарм «Филадельфия Флайерз».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter