Бэбкок полюбил Россию, а Овечкин не справился с «Детройтом»

«Детройт» прервал победную серию Овечкина и Ко

Лидер лиги «Вашингтон», имевший перед визитом на детройтскую «Джо Луис Арену» серию из шести побед подряд, неожиданно оступился. Неделя выходных, прозванная за океаном остроумным словосочетанием «bye week», сыграла со «столичными» злую шутку: команда Александра Овечкина достаточно долго вкатывалась в игру и потратила слишком много сил на ликвидацию образовавшегося дефицита. На девятой минуте матча датчанин из «Ред Уингз» Франс Нильсен открыл счёт, в борьбе на пятачке реализовав большинство, а после перерыва перевес «краснокрылых» увеличил Томаш Татар. Словак завершил красивую комбинацию с участием Зеттерберга и Манты, чем приблизил хозяев к успеху.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This entire play. Naaaasty. <a href="https://twitter.com/hashtag/WSHvsDET?src=hash">#WSHvsDET</a> <a href="https://t.co/tiHQPyW8Fx">pic.twitter.com/tiHQPyW8Fx</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/833050499289116674">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поняв, что дело плохо, «Вашингтон» постарался максимально активизироваться. Усилиями новичка Сэнфорда и трудяги Даниэля Винника отставание было уничтожено, но итоговую победу в этом матче хоккеисты «Кэпиталз» не заработали. В серии буллитов, которая растянулась до 10 бросков, «Детройт» оказался удачливей: на гол Кузнецова хозяева ответили реализованными попытками Ванека и Зеттерберга. «Я старался, и вроде бы сыграл неплохо. Но “Детройт” играл с большим желанием, действовал отчаянно. А в серии штрафных бросков с ними пришлось непросто», — признал вратарь гостей Брэйден Холтби, у которого завершилась персональная серия из 14 побед.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Five-hole.<br>Back hand.<br>Shootout winner.<a href="https://twitter.com/hashtag/WSHvsDET?src=hash">#WSHvsDET</a> <a href="https://t.co/b142OBDUkC">pic.twitter.com/b142OBDUkC</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/833079786373337088">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Конечно, после недельного перерыва было немного тяжеловато, но не считаю, что мы провели плохой первый период. Могло быть и хуже. Но постепенно мы включили скорость, стали действовать лучше. Уверен, что мы быстро вернём свою хорошую форму. За время отдыха немножко потерялось чувство шайбы, потерялся бросок и прочие хоккейные мелочи. Но у нас были неплохие моменты, мы могли забить, если бы они были реализованы. Особенно это касается третьего периода, когда мы дважды играли в большинстве», — сказал после матча Александр Овечкин, который впервые за 9 матчей получил от Барри Тротца более 20 минут игрового времени.



Ещё одним любопытным эпизодом встречи стала драка защитника «кэпов» Брукса Орпика с силовиком из «Детройта» Стивом Оттом. После жёсткой толкотни у борта в конце третьего периода оба хоккеиста решили не отказываться от приятной возможности помахать кулаками, и многие болельщики уже назвали этот бой дракой года. Для Отта, впрочем, этот титул вряд ли будет приятным, поскольку «танец» он проиграл в одну калитку: Орпик нанёс оппоненту около 10 ударов в голову, прежде, чем Отт упал.



Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис»

«Сент-Луис» потерпел второе поражение после смены главного тренера: подопечные Майка Йео не смогли справиться на выезде с «Баффало», завершив собственную серию из шести побед. Не помог «музыкантам» и ранний гол Владимира Тарасенко при отложенном штрафе: россиянин продемонстрировал великолепную «мягкость» своего кистевого броска, выждав момент, когда вратарь «клинков» Робин Ленер будет смещаться вдоль линии. Этот гол стал для Тарасенко 28-м в сезоне и пятым в шести последних матчах, но после этого Ленер действовал безукоризненно. Швед отразил 37 бросков, а победным для «Сэйбрз» стал гол Райана О’Райлли, забитый, когда на скамейке штрафников у гостей находились Агостино и Апшолл.



«Мы победили одну из лучших команд в лиге. Было понятно, что у “блюзменов” будут моменты, что они будут бросать. По-моему, мы сыграли чертовски хороший матч», — отметил Ленер. «Победная серия была хороша, но это поражение означает лишь то, что теперь мы можем начать новую», — заметил нападающий «Блюз» Колтон Парейко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A slick pass from Schwartz gave Tarasenko all the time he needed for his 28th of the season. <a href="https://twitter.com/hashtag/stlblues?src=hash">#stlblues</a> <a href="https://t.co/g8fJ476aL2">pic.twitter.com/g8fJ476aL2</a></p>— St. Louis Blues (@StLouisBlues) <a href="https://twitter.com/StLouisBlues/status/833017831025496065">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Бэбкок собирает россиян и теряет Марнера

Нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин, выставленный «дьяволами» на драфт отказов, остался невостребованным на уэйвере, но руководство «Дэвилз» всё равно нашло новый вариант для российского форварда. Калинина забрал «Торонто», где генеральным менеджером работает не чужой для «дьяволов» Лу Ламорелло, который в последнее время полюбил «подбирать» российских легионеров. Калинин, за которого «кленовые листья» отдали защитника Виктора Лёва, стал четвёртым российским хоккеистом после Зайцева, Сошникова и Марченко в основе «Торонто».



На матч с «Оттавой», который назвают Битвой при Онтарио, вышли только первые двое россиян, а главной потерей для «Мэйпл Лифс» стал один из самых ярких новичков сезона и лучший бомбардир команды Митч Марнер, травмировавший плечо. В отсутствие одного из своих лидеров «кленовые листья» были вынуждены постоянно догонять «сенаторов», которые владели игровой инициативой. И хотя на стыке второго и третьего периодов «Торонто» забросил три шайбы подряд, сумев отыграть дефицит и выйти вперёд, гости быстро вернули себе лидерство. Главной звездой встречи стал нападающий «Оттавы» Марк Стоун, который набрал 5 (1+4) очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Oh you sneaky <a href="https://twitter.com/43_Kadri">@43_Kadri</a>! Making things interesting on <a href="https://twitter.com/hashtag/HockeyDay?src=hash">#HockeyDay</a> in Canada. <a href="https://t.co/ljS108cCXS">pic.twitter.com/ljS108cCXS</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/833140069493985280">19 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Руссель и Бенн огорчили Василевского

24-х сейвов голкипера «Тампы» Андрея Василевского оказалось недостаточно, чтобы привести свою команду к победе. Главными недругами российского вратаря стали француз Антуан Руссель, который оформил первый в своей карьере хет-трик и капитан «Далласа» Джейми Бенн. Когда пятиминутка овертайма была на исходе, Бенн использовал свой момент, великолепно выдержав паузу перед броском со средней дистанции. Для Василевского это поражение стало четвёртым подряд: за эти четыре встречи уфимский голкипер пропустил 11 шайб. Неважно обстоят дела и у Никиты Кучерова, который из семи последних матчей лишь в одном набирал очки.



«Мы играли неплохо. Вели с перевесом в две шайбы, а после того, когда “звёзды” отыгрались, снова смогли выйти вперёд. Нас сгубили потери шайбы, “Даллас” забивал после наших “обрезов”. Это просто убило нашу команду», — признал нападающий «молний» Тайлер Джонсон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FINAL (OT): <a href="https://twitter.com/DallasStars">@DallasStars</a> (4) - <a href="https://twitter.com/TBLightning">@TBLightning</a> (3)<br>Recap: <a href="https://t.co/H3WnaN1HgU">https://t.co/H3WnaN1HgU</a><a href="https://twitter.com/hashtag/TBLvsDAL?src=hash">#TBLvsDAL</a> <a href="https://t.co/BXEQvXX603">pic.twitter.com/BXEQvXX603</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/833165362493546496">19 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Красота от Баркова

«Флорида» одержала четвёртую победу подряд, сумев обыграть в гостях нестабильный «Лос-Анджелес». Автором победной и одной из самых красивых шайб игрового дня стал нападающий «Пантерз» Александр Барков, который блеснул индивидуальными действиями. На старте третьего периода Барков совершил эффектный сольный проход, который не смогли прервать даже нарушения правил со стороны калифорнийцев. Финальный бросок получился необычным: шайба влетела в ближний угол ворот Петера Будая с острого угла, причём нападающий бросал неудобной стороной крюка. За счёт добытой победы «Флорида» обошла «Бостон» и заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Now that is some strength, <a href="https://twitter.com/Barkovsasha95">@Barkovsasha95</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/FLAvsLAK?src=hash">#FLAvsLAK</a> <a href="https://t.co/07tfmsE9My">pic.twitter.com/07tfmsE9My</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/833184170683801600">19 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>