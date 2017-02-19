«Ванкувер» в овертайме победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» переиграл в овертайме «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Александр Эдлер (13-я минута) и Кристофер Танев (61). У «Калгари» отличился Марк Джордано (60).
В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду уступили «Флориде Пантерз» со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).
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