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19 февраля 2017, 12:59 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Ванкувер» в овертайме победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» переиграл в овертайме «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Ванкувере, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Александр Эдлер (13-я минута) и Кристофер Танев (61). У «Калгари» отличился Марк Джордано (60).

В другом матче «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду уступили «Флориде Пантерз» со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).

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Новости НХЛ

Тарасенко и Барбашев набрали очки в победном для «Сент-Луиса» матче НХЛ с «Ванкувером»

Тарасенко и Барбашев набрали очки в победном для «Сент-Луиса» матче НХЛ с «Ванкувером»

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Ванкувер» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 21-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере отметился голевой передачей, а Владимир Тарасенко набрал два очка по системе «гол+пас».
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