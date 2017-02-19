Овечкин: Приятно, когда играешь больше 20 минут за матч

«Конечно, после недельного перерыва было немного тяжеловато, но не считаю, что мы провели плохой первый период. Могло быть и хуже. Но постепенно мы включили скорость, стали действовать лучше. Уверен, что мы быстро вернём свою хорошую форму.



За время отдыха немножко потерялось чувство шайбы, потерялся бросок и прочие хоккейные мелочи. Но у нас были неплохие моменты, мы могли забить, если бы они были реализованы. Особенно это касается третьего периода, когда мы дважды играли в большинстве. Как я оценю 21 минуту игрового времени? Приятно и интересно играть больше 20 минут за матч», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.



Добавим, что в двух предыдущих встречах игровое время Александра не превышало 15 минут.