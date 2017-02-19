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19 февраля 2017, 12:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тэйвз набрал своё 600-е очко в НХЛ

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

Это позволило канадскому игроку достичь отметки в 600 (262+338) набранных очков в НХЛ. На это ему потребовалось 694 матча.

Тэйвз стал девятым игроком в истории «Блэкхоукс», набравшим 600 очков, выступая за клуб. Кроме того, он стал третьим представителем драфта-2006 (после Никласа Бекстрёма и Фила Кессела), достигшим этой отметки в карьере.

Чикаго Блэкхокс
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