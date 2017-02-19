Луонго провёл 963-й матч в карьере и разделил с Белфором 4-е место в истории НХЛ

Таким образом, он разделил с Эдом Белфором четвёртое место в истории лиги по количеству матчей для вратарей.



Выше располагаются Мартин Бродо (1266), Патрик Руа (1029) и Терри Савчак (971). Победа стала для Луонго 452-й в карьере, чтобы сравняться с идущим четвёртым в истории по этому показателю Кертисом Джозефом, ему необходимо выиграть ещё два матча.