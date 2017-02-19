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19 февраля 2017, 12:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Луонго провёл 963-й матч в карьере и разделил с Белфором 4-е место в истории НХЛ

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2) стал 963-м для вратаря «Флорида Пантерз» Роберто Луонго.

Таким образом, он разделил с Эдом Белфором четвёртое место в истории лиги по количеству матчей для вратарей.

Выше располагаются Мартин Бродо (1266), Патрик Руа (1029) и Терри Савчак (971). Победа стала для Луонго 452-й в карьере, чтобы сравняться с идущим четвёртым в истории по этому показателю Кертисом Джозефом, ему необходимо выиграть ещё два матча.

Флорида Пантерз
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