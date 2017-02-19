«Сан-Хосе» на выезде победил «Аризону», Бёрнс оформил дубль

В первом периоде ворота гостей поразили Брент Бёрнс и Мелькер Карлссон. На старте заключительной трети Мартин Ганзал отыграл одну шайбу, но большего добиться хозяевам не удалось.



В дальнейшем игроки «Шаркс» отличились ещё дважды. Точные броски на счету Мишеля Хэйли и Бёрнса, оформившего дубль.

