«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», Цукер и Суббэн забросили по две шайбы

Микаэль Гранлунд на старте первого периода вывел хозяев вперёд, после чего ворота «Предаторз» поразили также Джейсон Цукер и Микко Койву.



Пи Кей Суббэн в заключительной трети сокращаешь отрыв «Уайлд» до минимального, но большего гости не сумели добиться.



В оставшееся время Цукер возвращаю своей команде перевес в два гола, а Эрик Стаал установил окончательный счёт.