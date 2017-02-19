«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», Цукер и Суббэн забросили по две шайбы
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на домашнем льду выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.
Микаэль Гранлунд на старте первого периода вывел хозяев вперёд, после чего ворота «Предаторз» поразили также Джейсон Цукер и Микко Койву.
Пи Кей Суббэн в заключительной трети сокращаешь отрыв «Уайлд» до минимального, но большего гости не сумели добиться.
В оставшееся время Цукер возвращаю своей команде перевес в два гола, а Эрик Стаал установил окончательный счёт.
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