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19 февраля 2017, 12:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» выиграла у «Нэшвилла», Цукер и Суббэн забросили по две шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на домашнем льду выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

Микаэль Гранлунд на старте первого периода вывел хозяев вперёд, после чего ворота «Предаторз» поразили также Джейсон Цукер и Микко Койву.

Пи Кей Суббэн в заключительной трети сокращаешь отрыв «Уайлд» до минимального, но большего гости не сумели добиться.

В оставшееся время Цукер возвращаю своей команде перевес в два гола, а Эрик Стаал установил окончательный счёт.

Миннесота Уайлд
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