«Даллас» в овертайме одолел «Тампу», Руссель оформил хет-трик
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:3 ОТ.
В первом периоде на голы Виктора Хедмана и Тайлера Джонсона хозяева ответили двумя точными бросками в исполнении Антуана Русселя.
На 30-й минуте Хедман вернул лидерство «Тампе», но Руссель восстановил равновесие. Основное время встречи завершилось вничью, а победу «Старз» в овертайме принёс Джейми Бенн.
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