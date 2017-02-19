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19 февраля 2017, 12:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Даллас» в овертайме одолел «Тампу», Руссель оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:3 ОТ.

В первом периоде на голы Виктора Хедмана и Тайлера Джонсона хозяева ответили двумя точными бросками в исполнении Антуана Русселя.

На 30-й минуте Хедман вернул лидерство «Тампе», но Руссель восстановил равновесие. Основное время встречи завершилось вничью, а победу «Старз» в овертайме принёс Джейми Бенн.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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