«Даллас» в овертайме одолел «Тампу», Руссель оформил хет-трик

В первом периоде на голы Виктора Хедмана и Тайлера Джонсона хозяева ответили двумя точными бросками в исполнении Антуана Русселя.



На 30-й минуте Хедман вернул лидерство «Тампе», но Руссель восстановил равновесие. Основное время встречи завершилось вничью, а победу «Старз» в овертайме принёс Джейми Бенн.

