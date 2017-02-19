Дубль Брассара помог «Оттаве» выиграть в Торонто
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде выиграл у «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3.
В первом периоде Крис Уайдман и Райан Дзингел поразили ворота хозяев. После перерыва Морган Райлли и Назем Кадри восстановили равновесие, а Вильям Нюландер на 43-й минуте сделал счёт 3:2 в пользу «Сенаторз».
Удержать лидерство «Торонто» не удалось. В заключительной трети в составе «Оттавы» отличились Майк Хоффман и Марк Стоун, а Дерек Брассар оформил дубль.
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