Дубль Брассара помог «Оттаве» выиграть в Торонто

В первом периоде Крис Уайдман и Райан Дзингел поразили ворота хозяев. После перерыва Морган Райлли и Назем Кадри восстановили равновесие, а Вильям Нюландер на 43-й минуте сделал счёт 3:2 в пользу «Сенаторз».



Удержать лидерство «Торонто» не удалось. В заключительной трети в составе «Оттавы» отличились Майк Хоффман и Марк Стоун, а Дерек Брассар оформил дубль.

