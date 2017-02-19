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19 февраля 2017, 11:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» прервал пятиматчевую победную серию «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде выиграл у «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:1.

На 26-й минуте Мэттью Беннинг вывел вперёд гостей, а Милан Лучич в середине третьего периода упрочил лидерство «Ойлерз».

Рихард Паник отыграл один гол, но большего «Чикаго» добиться не удалось. Окончательный счёт встречи установил Коннор Макдэвид.

Это первое поражение «Блэкхоукс» после пяти кряду побед.

Эдмонтон Ойлерз
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