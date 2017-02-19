Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28824051/
19 февраля 2017, 1:24 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Детройт» прервал шестиматчевую победную серию «Вашингтона» в НХЛ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. «Детройт» в серии буллитов победил «Вашингтон» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 19 февраля. /ТАСС/. </em>Детройт в серии <span class=error>буллитов</span> победил Вашингтон со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы в составе победителей забросили Франс Нильсен (9-я минута) и Томас Татар (24). Победный буллит реализовал Хенрик Зеттерберг. У проигравших отличились Зак Сэнфорд (29), Даниэль Винник (56).

Российские игроки «Вашингтона» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — результативными действиями не отметились. В серии послематчевых буллитов Кузнецов свой бросок реализовал, Овечкин — нет.

Столичный клуб потерпел первое поражение в последних семи матчах, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 85 очками после 57 игр. «Детройт» располагается на 16-й строчке, имея в активе 56 очков в 58 встречах.

В следующем матче «Вашингтон» 19 февраля в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт» в этот же день также на выезде сразится с «Питтсбургом».

18.02.2017 22:00 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 3:2 Б Вашингтон Кэпиталз
(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Барри Тротц
Вратари
Петр Мразек Брэден Холтби
1-й период
Маркус Юханссон 06:49
08:13 Франс Нильсен (Х. Зеттерберг, Н. Крунвалль)
09:12 Энтони Манта
19:21 Райли Шихан
2-й период
23:33 Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Э. Манта)
Том Уилсон 28:39
Закари Сэнфорд (Л. Эллер) 38:36
39:59 Дэнни Декейсер
3-й период
48:31 Андреас Атанасиу
51:58 Люк Гленденинг
Дэниэл Винник (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем) 55:12
59:03 Стив Отт
Брукс Орпик 59:03
Серия буллитов - победный бросок
Х. Зеттерберг
Статистика
15 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Зеттерберг (Детройт Ред Уингз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), П. Мразек (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Кросби vs Овечкин: как ботаник побеждает супергероя

Кросби vs Овечкин: как ботаник побеждает супергероя

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче с «Виннипегом» набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Корреспондент «СЭ» объясняет, почему именно канадский форвард, а не другой «тысячник», россиянин Александр Овечкин, является сильнейшим хоккеистом своего поколения.
Еще 7 новостей  Все новости
18 февраля

Организаторы ЧМ по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России

Шипулин заявил, что у них с Фуркадом больше никогда не будет конфликтов

Мутко: победа сборной России по биатлону в эстафете на ЧМ была заслуженной и ожидаемой