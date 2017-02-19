«Детройт» прервал шестиматчевую победную серию «Вашингтона» в НХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Франс Нильсен (9-я минута) и Томас Татар (24). Победный буллит реализовал Хенрик Зеттерберг. У проигравших отличились Зак Сэнфорд (29), Даниэль Винник (56).

Российские игроки «Вашингтона» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — результативными действиями не отметились. В серии послематчевых буллитов Кузнецов свой бросок реализовал, Овечкин — нет.

Столичный клуб потерпел первое поражение в последних семи матчах, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 85 очками после 57 игр. «Детройт» располагается на 16-й строчке, имея в активе 56 очков в 58 встречах.

В следующем матче «Вашингтон» 19 февраля в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт» в этот же день также на выезде сразится с «Питтсбургом».