«Детройт» прервал шестиматчевую победную серию «Вашингтона» в НХЛ
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. «Детройт» в серии буллитов победил «Вашингтон» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Франс Нильсен (9-я минута) и Томас Татар (24). Победный буллит реализовал Хенрик Зеттерберг. У проигравших отличились Зак Сэнфорд (29), Даниэль Винник (56).
Российские игроки «Вашингтона» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — результативными действиями не отметились. В серии послематчевых буллитов Кузнецов свой бросок реализовал, Овечкин — нет.
Столичный клуб потерпел первое поражение в последних семи матчах, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 85 очками после 57 игр. «Детройт» располагается на 16-й строчке, имея в активе 56 очков в 58 встречах.
В следующем матче «Вашингтон» 19 февраля в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт» в этот же день также на выезде сразится с «Питтсбургом».
|18.02.2017 22:00
|Регулярный чемпионат
|Joe Louis Arena
|Детройт Ред Уингз
|3:2 Б
|Вашингтон Кэпиталз
|(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
|Джефф Блэшилл
|Барри Тротц
|Петр Мразек
|Брэден Холтби
|1-й период
|Маркус Юханссон
|06:49
|08:13
|Франс Нильсен (Х. Зеттерберг, Н. Крунвалль)
|09:12
|Энтони Манта
|19:21
|Райли Шихан
|2-й период
|23:33
|Томаш Татар (Х. Зеттерберг, Э. Манта)
|Том Уилсон
|28:39
|Закари Сэнфорд (Л. Эллер)
|38:36
|39:59
|Дэнни Декейсер
|3-й период
|48:31
|Андреас Атанасиу
|51:58
|Люк Гленденинг
|Дэниэл Винник (Ти.Дж. Оши, Н. Бэкстрем)
|55:12
|59:03
|Стив Отт
|Брукс Орпик
|59:03
|Х. Зеттерберг
|15
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Х. Зеттерберг (Детройт Ред Уингз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), П. Мразек (Детройт Ред Уингз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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