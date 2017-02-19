Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28823975/
19 февраля 2017, 0:56 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Монреаль» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ, Марков забросил шайбу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. «Монреаль» уступил «Виннипегу» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы в составе победителей забросили Джоэл Армиа (25-я минута), Мэтью Перро (42) и Патрик Лайне (59). У проигравших отличился российский защитник Андрей Марков, для которого этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне.

Его партнер по команде и соотечественник форвард Александр Радулов результативными действиями не отметился.

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 59 игр. «Виннипег» идет 10-м на Западе с 59 очками после 61 встречи.

В следующем матче «Виннипег» 20 февраля в гостях сыграет с «Оттавой», «Монреаль» 22 февраля также на выезде сразится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

18.02.2017 22:00 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 1:3 Виннипег Джетс
(1:0, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
Клод Жюльен Пол Морис
Вратари
Кэри Прайс 58:34 (К. Прайс 58:43-59:06) Коннор Хеллебайк
1-й период
11:04 Андрей Марков (М. Пачоретти, А. Гальченюк)
16:25 Ши Уэбер
2-й период
Джейкоб Трауба 24:15
Джоэль Армиа 24:52
26:26
29:53 Брендан Галлахер
Матье Перро 30:18
3-й период
Матье Перро (Д. Бафлин, П. Лайне) 41:16
Джоэль Армиа 49:46
50:09 Александр Радулов
Патрик Лайне (Б. Чиаро, М. Перро) п.в. 58:43
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Перро (Виннипег Джетс), Д. Бафлин (Виннипег Джетс), К. Прайс (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 февраля

Организаторы ЧМ по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России

Шипулин заявил, что у них с Фуркадом больше никогда не будет конфликтов

Мутко: победа сборной России по биатлону в эстафете на ЧМ была заслуженной и ожидаемой