«Монреаль» проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ, Марков забросил шайбу

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Шайбы в составе победителей забросили Джоэл Армиа (25-я минута), Мэтью Перро (42) и Патрик Лайне (59). У проигравших отличился российский защитник Андрей Марков, для которого этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне.

Его партнер по команде и соотечественник форвард Александр Радулов результативными действиями не отметился.

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 59 игр. «Виннипег» идет 10-м на Западе с 59 очками после 61 встречи.

В следующем матче «Виннипег» 20 февраля в гостях сыграет с «Оттавой», «Монреаль» 22 февраля также на выезде сразится с «Нью-Йорк Рейнджерс».