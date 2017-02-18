Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Баффало»
«Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, проходившая в «КиБэнк-центр» в Баффало, завершилась со счётом 3:2.
Уже на второй минуте матча Владимир Тарасенко открыл счёт, однако удержать преимущество «Сент-Луис» не смог. Николя Баптист восстановил равенство, а во втором периоде Эвандер Кейн вывел хозяев вперёд. На последней минуте игрового отрезка Райан О’Райлли реализовал двойное численное преимущество. В концовке третьего периода Скотт Апшолл убежал в контратаку в меньшинстве и сократил отставание до минимума, но большего гости добиться не смогли.
Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду почти 11 минут и заработал показатель полезности «-1». Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов сыграл более 18 минут, отметился одним броском по воротам и заработал показатель полезности «-1».
|18.02.2017 21:00
|Регулярный чемпионат
|KeyBank Center
|Баффало Сэйбрз
|3:2
|Сент-Луис Блюз
|(1:1, 2:0, 0:1)
|Дэн Билсма
|Майк Йео
|Робин Ленер
|Джейк Аллен 01:22 (Дж. Аллен 01:31-58:20, Дж. Аллен 58:48-59:10)
|1-й период
|Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Дж. Эдмундсон)
|01:31
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|06:19
|09:34
|Николя Баптист (Дж. Айкел, Э. Кейн)
|Джейк Аллен
|11:12
|13:12
|Джейк Маккейб
|2-й период
|Йори Лехтеря
|24:06
|31:58
|Эвандер Кейн (З. Богосян, Н. Баптист)
|Кенни Агостино
|37:47
|Скотти Апшолл
|39:02
|39:28
|Райан О`Райлли (Р. Ристолайнен, К. Окпосо)
|3-й период
|51:08
|Мэтт Мулсон
|Кевин Шаттенкирк
|54:26
|Скотти Апшолл
|55:03
|58:48
|Робин Ленер
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Э. Кейн (Баффало Сэйбрз), Н. Баптист (Баффало Сэйбрз), Р. О`Райлли (Баффало Сэйбрз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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