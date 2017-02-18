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18 февраля 2017, 23:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, проходившая в «КиБэнк-центр» в Баффало, завершилась со счётом 3:2.

 Уже на второй минуте матча Владимир Тарасенко открыл счёт, однако удержать преимущество «Сент-Луис» не смог. Николя Баптист восстановил равенство, а во втором периоде Эвандер Кейн вывел хозяев вперёд. На последней минуте игрового отрезка Райан О’Райлли реализовал двойное численное преимущество. В концовке третьего периода Скотт Апшолл убежал в контратаку в меньшинстве и сократил отставание до минимума, но большего гости добиться не смогли.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду почти 11 минут и заработал показатель полезности «-1». Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов сыграл более 18 минут, отметился одним броском по воротам и заработал показатель полезности «-1».

18.02.2017 21:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 3:2 Сент-Луис Блюз
(1:1, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Дэн Билсма Майк Йео
Вратари
Робин Ленер Джейк Аллен 01:22 (Дж. Аллен 01:31-58:20, Дж. Аллен 58:48-59:10)
1-й период
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Дж. Эдмундсон) 01:31
Магнус Пяйярви-Свенссон 06:19
09:34 Николя Баптист (Дж. Айкел, Э. Кейн)
Джейк Аллен 11:12
13:12 Джейк Маккейб
2-й период
Йори Лехтеря 24:06
31:58 Эвандер Кейн (З. Богосян, Н. Баптист)
Кенни Агостино 37:47
Скотти Апшолл 39:02
39:28 Райан О`Райлли (Р. Ристолайнен, К. Окпосо)
3-й период
51:08 Мэтт Мулсон
Кевин Шаттенкирк 54:26
Скотти Апшолл 55:03
58:48 Робин Ленер
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Кейн (Баффало Сэйбрз), Н. Баптист (Баффало Сэйбрз), Р. О`Райлли (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
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