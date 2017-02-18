Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Баффало»

Встреча, проходившая в «КиБэнк-центр» в Баффало, завершилась со счётом 3:2.



Уже на второй минуте матча Владимир Тарасенко открыл счёт, однако удержать преимущество «Сент-Луис» не смог. Николя Баптист восстановил равенство, а во втором периоде Эвандер Кейн вывел хозяев вперёд. На последней минуте игрового отрезка Райан О’Райлли реализовал двойное численное преимущество. В концовке третьего периода Скотт Апшолл убежал в контратаку в меньшинстве и сократил отставание до минимума, но большего гости добиться не смогли.



Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду почти 11 минут и заработал показатель полезности «-1». Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов сыграл более 18 минут, отметился одним броском по воротам и заработал показатель полезности «-1».