«Флорида» одержала волевую победу над «Анахаймом»
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды Пантерз» нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Анахайме, завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). На шайбу Эндрю Кольяно (23-я минута) у хозяев «пантеры» ответили точными бросками Колтона Скевиура (25), Яромира Ягра (27), Аарона Экблада (31) и Дерека Маккензи (59).
В следующем матче в субботу «Флорида» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом», а в воскресенье этого же соперника примет «Анахайм».
|18.02.2017 06:00
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|1:4
|Флорида Пантерз
|(0:0, 1:3, 0:1)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Том Роу
Вратари
|Джон Гибсон 57:27 (Дж. Гибсон 58:02)
|Джеймс Раймер
|1-й период
|Аарон Экблад
|07:12
|16:28
|Нэйт Томпсон
|2-й период
|21:34
|Ондржей Каше
|22:45
|Эндрю Кольяно (Л. Шоу)
|Колтон Сивиур (Д. Маккензи, Ш. Торнтон)
|24:18
|Яромир Ягр
|26:58
|28:48
|Сами Ватанен
|Аарон Экблад (В. Трочек, Д. Маршессо)
|30:08
|3-й период
|Джонатан Маршессо
|42:03
|46:57
|Райан Гецлаф
|Кит Яндл
|46:57
|Джонатан Маршессо
|57:23
|Дерек Маккензи
|п.в.
|58:02
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Сивиур (Флорида Пантерз), Э. Кольяно (Анахайм Дакс), А. Экблад (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter