«Флорида» одержала волевую победу над «Анахаймом»

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Анахайме, завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). На шайбу Эндрю Кольяно (23-я минута) у хозяев «пантеры» ответили точными бросками Колтона Скевиура (25), Яромира Ягра (27), Аарона Экблада (31) и Дерека Маккензи (59).

В следующем матче в субботу «Флорида» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом», а в воскресенье этого же соперника примет «Анахайм».