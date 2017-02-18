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18 февраля 2017, 10:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Флорида» одержала волевую победу над «Анахаймом»

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды Пантерз» нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Анахайме, завершилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). На шайбу Эндрю Кольяно (23-я минута) у хозяев «пантеры» ответили точными бросками Колтона Скевиура (25), Яромира Ягра (27), Аарона Экблада (31) и Дерека Маккензи (59).

В следующем матче в субботу «Флорида» на выезде сыграет с «Лос-Анджелесом», а в воскресенье этого же соперника примет «Анахайм».

18.02.2017 06:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 1:4 Флорида Пантерз
(0:0, 1:3, 0:1)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Том Роу
Вратари
Джон Гибсон 57:27 (Дж. Гибсон 58:02) Джеймс Раймер
1-й период
Аарон Экблад 07:12
16:28 Нэйт Томпсон
2-й период
21:34 Ондржей Каше
22:45 Эндрю Кольяно (Л. Шоу)
Колтон Сивиур (Д. Маккензи, Ш. Торнтон) 24:18
Яромир Ягр 26:58
28:48 Сами Ватанен
Аарон Экблад (В. Трочек, Д. Маршессо) 30:08
3-й период
Джонатан Маршессо 42:03
46:57 Райан Гецлаф
Кит Яндл 46:57
Джонатан Маршессо 57:23
Дерек Маккензи п.в. 58:02
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Сивиур (Флорида Пантерз), Э. Кольяно (Анахайм Дакс), А. Экблад (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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Анахайм Дакс
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