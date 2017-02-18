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18 февраля 2017, 10:29 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» проиграл «Коламбусу», Малкин отдал 500-ю передачу в «регулярках» НХЛ

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграли «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Питтсбург проиграл Коламбусу Малкин отдал 500-ю передачу в регулярках НХЛ - Фото Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Коламбусе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В основное время на шайбу защитника «Блю Джекетс» Райана Мюррея (22-я минута) «пингвины» ответили точным броском Йена Коула, которому ассистировал Евгений Малкин. Для Малкина эта передача стала 500-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин стал четвертым игроком в истории «Питтсбурга» (после Марио Лемье, Яромира Ягра и Сидни Кросби), кому удалось сделать 500 результативных пасов в «регулярках».

Победу «Коламбусу» принесла шайба Брендона Дубински на 2-й минуте овертайма.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 39 и был признан первой звездой матча.

В другой встрече дня «Колорадо» в овертайме нанес гостевое поражение «Каролине» — 2:1.

18.02.2017 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 2:1 ОТ Питтсбург Пингвинз
(0:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Джон Торторелла Майк Салливан
Вратари
Сергей Бобровский Мэттью Мюррей
1-й период
Ян Коул 02:56
06:22 Джош Андерсон
Патрик Хернквист 06:59
2-й период
21:33 Райан Мюррей (В. Карлссон, Дж. Андерсон)
Ян Коул (Е. Малкин) 26:13
Стив Олекси 27:48
Овертайм
61:04 Брэндон Дубински (К. Аткинсон, С. Джонс)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Дубински (Коламбус Блю Джэкетс), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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