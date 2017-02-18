«Питтсбург» проиграл «Коламбусу», Малкин отдал 500-ю передачу в «регулярках» НХЛ

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Коламбусе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В основное время на шайбу защитника «Блю Джекетс» Райана Мюррея (22-я минута) «пингвины» ответили точным броском Йена Коула, которому ассистировал Евгений Малкин. Для Малкина эта передача стала 500-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин стал четвертым игроком в истории «Питтсбурга» (после Марио Лемье, Яромира Ягра и Сидни Кросби), кому удалось сделать 500 результативных пасов в «регулярках».

Победу «Коламбусу» принесла шайба Брендона Дубински на 2-й минуте овертайма.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 39 и был признан первой звездой матча.

В другой встрече дня «Колорадо» в овертайме нанес гостевое поражение «Каролине» — 2:1.