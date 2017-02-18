«Питтсбург» проиграл «Коламбусу», Малкин отдал 500-ю передачу в «регулярках» НХЛ
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме обыграли «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Коламбусе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В основное время на шайбу защитника «Блю Джекетс» Райана Мюррея (22-я минута) «пингвины» ответили точным броском Йена Коула, которому ассистировал Евгений Малкин. Для Малкина эта передача стала 500-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин стал четвертым игроком в истории «Питтсбурга» (после Марио Лемье, Яромира Ягра и Сидни Кросби), кому удалось сделать 500 результативных пасов в «регулярках».
Победу «Коламбусу» принесла шайба Брендона Дубински на 2-й минуте овертайма.
Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 39 и был признан первой звездой матча.
В другой встрече дня «Колорадо» в овертайме нанес гостевое поражение «Каролине» — 2:1.
|18.02.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Nationwide Arena
|Коламбус Блю Джэкетс
|2:1 ОТ
|Питтсбург Пингвинз
|(0:0, 1:1, 0:0)
|Джон Торторелла
|Майк Салливан
|Сергей Бобровский
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Ян Коул
|02:56
|06:22
|Джош Андерсон
|Патрик Хернквист
|06:59
|2-й период
|21:33
|Райан Мюррей (В. Карлссон, Дж. Андерсон)
|Ян Коул (Е. Малкин)
|26:13
|Стив Олекси
|27:48
|Овертайм
|61:04
|Брэндон Дубински (К. Аткинсон, С. Джонс)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Дубински (Коламбус Блю Джэкетс), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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