Нападающий «Сент-Луиса» Бродзяк восстановился после травмы

«Восстановление прошло хорошо, мне просто нужно было время, чтобы кость зажила. Сейчас я чувствую себя прекрасно.



Пока я не мог играть, команда усердно работала и начала добиваться желаемых результатов. Надеюсь, что я смогу внести свою лепту и мы вместе продолжим побеждать», — приводятся слова Бродзяка на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Бродзяк набрал 10 (6+4) очков в 47 матчах.