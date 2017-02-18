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18 февраля 2017, 0:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Сент-Луиса» Бродзяк восстановился после травмы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Кайл Бродзяк восстановился после травмы на две недели раньше намеченного срока. 24 января он получил повреждение правой стопы и должен был пропустить пять недель.

«Восстановление прошло хорошо, мне просто нужно было время, чтобы кость зажила. Сейчас я чувствую себя прекрасно.

Пока я не мог играть, команда усердно работала и начала добиваться желаемых результатов. Надеюсь, что я смогу внести свою лепту и мы вместе продолжим побеждать», — приводятся слова Бродзяка на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Бродзяк набрал 10 (6+4) очков в 47 матчах.

Сент-Луис Блюз
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