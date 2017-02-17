Кросби vs Овечкин: как ботаник побеждает супергероя

СОВА НА ГЛОБУСЕ

Сидни Кросби — лучший хоккеист современности. Как бы ни хотелось мне, вам, а также многим российским болельщикам видеть на пьедестале другого человека. Слишком трудно идти поперек фактов, статистики и трофеев — прежде всего, командных.

Кросби и Овечкин дебютировали в НХЛ одновременно — в сезоне-2005/06. И все последнее десятилетие прошло под знаком противостояния двух суперантагонистов. Правильного и застегнутого на все пуговицы канадца и отвязного, хулиганистого по игровой манере русского, который бы идеально подошел на роль супергероя из комиксов.

В помешанной на цифрах Северной Америке найдут еще не один десяток причин, чтобы подтвердить величие Кросби — сегодняшняя «тысяча» занимает в его карьере далеко не первое место. Она и так разукрашена индивидуальными и командными призами, словно новогодняя елка. Пусть Кросби и сказочно везло. Везло с самого начала — в 17 лет на молодежном чемпионате мира он оказался в окружении лучшего канадского поколения в истории. Эти же самые парни — Гецлаф, Бержерон, Перри — затем выигрывали Кубки Стэнли в своих клубах и притащили свою сборную к олимпийскому золоту Ванкувера-2010 и Сочи-2014.

А на ЧМ-2015 в Чехии, куда Кросби поехал за единственной недостающей для вступления в «Тройной золотой клуб» наградой, ему хватило пятого места среди бомбардиров в своей команде. В «Питтсбурге» у него в качестве свиты рядом всегда были Евгений Малкин и Крис Летанг — самый недооцененный защитник лиги. В прошлом плей-офф НХЛ натянула сову на глобус, незаслуженно отдав приз самого ценного игрока Кубка Стэнли именно Кросби. Хотя молодой вратарь Мэтт Мюррей, тот же Летанг, нападающие Фил Кессел и Ник Бонино были как минимум не хуже.

Но другая чаша весов перешивает. На ней два гола в финалах Олимпиад и доминирование на Кубке мира в сентябре. Есть чем гордиться. В свои 29 лет канадец выиграл все, что можно. Овечкину же хвастать нечем, и если брать противостояния команд, то его оппонент побеждает с огромным перевесом — как на клубном уровне, так и на международном. Без больших побед невозможно считаться номером один.

Однако дело не только в титулах: на Кросби, еще до того, как он дебютировал в НХЛ, общественностью была возложена великая миссия — стать достойным продолжателем дела великих соотечественников Гретцки и Лемье. С последним он даже успел немного поиграть в «Питтсбурге», что было в крайней степени символично. Далее они тоже шли рука об руку — СуперМарио в качестве совладельца клуба, а Кросби в роли главной звезды. Благодаря их усилиям «Пингвины» выбрались из глубокой ямы, куда угодили в первой половине нулевых.

Скромный в быту, глубокий интроверт по характеру с ролью надежды и опоры канадского хоккея справился. Хотя ему через многое пришлось пройти и пропустить почти полтора сезона из-за сотрясений. Еще один повод уважать Кросби — свободного льда у него всегда немного, и порой прилетает очень жестко. Сейчас, кажется, он даже может вдохнуть свободнее с появлением в «Эдмонтоне» вундеркинда Коннора Макдэвида, который отвлек на себя как минимум половину внимания СМИ и болельщиков.

СТАНЕТ ЛИ КРОСБИ БЫЛИННЫМ ГЕРОЕМ?

Восхищаться достижениями Кросби можно долго. Заслужил по делу. Но вот полюбить канадца за его игру тяжело. И зафиксировать утверждение «Кросби — лучший» лично мне удалось с большим трудом. Он весь настолько гениален в своей простоте, что совершенно перестал удивлять. Канадец не обладает хитростью Кейна, пасом Торнтона, обводкой Малкина, убойным броском в касание Овечкина или зрелищным катанием в духе Макдэвида. Разве что «с лопаты» он швыряет шайбу как никто другой.

И если даже набрать десяток самых зрелищных видео с участием Кросби, то он уступит чуть ли не всем суперзвездами лиги. Характерный пример: канадец свое тысячное очко набрал после того, как выцарапал шайбу в чужой зоне и отдал пас на Криса Куница. Сыграл эффективно, но очень скучно. Универсализма и умения читать ситуацию, о чем постоянно твердят тренеры, маловато, чтобы гордиться этими качествами на весь мир и претендовать на величие.

Гретцки и Лемье превратились в былинных героев. Ждет ли это Кросби? Большой вопрос. Он с головы до пят правильный во всех отношениях человек, словно студент-ботаник, от зари до зари грызущий гранит науки. За пределами льда о нем ровным счетом ничего не слышно. Хотя те, кто с ним играл, отзывается о Сиде в высшей степени уважительно. Обожает хоккей до самозабвения, а все остальное отошло на второй план еще в детстве.

Кто же такого искренне полюбит? Вот взрывные ребята — Овечкин, Кейн или Бернс — вызывают куда большую симпатию. Однако в кумирах до зубовного скрежета политкорректной Северной Америки именно Кросби. Он не будет ярко праздновать голы, не выдаст реплику, которую растащат на цитаты. Даже врагов он не заимел, как тот же Макдэвид, который уже в свой второй сезон таким обзавелся в лице защитника «Филадельфии» Мэннинга.