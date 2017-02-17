Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28816991/
17 февраля 2017, 23:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Николай Голдобин может провести первый матч в сезоне за «Шаркс» в Аризоне

Нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Николай Голдобин может впервые в сезоне выйти на лёд в матче НХЛ с «Аризона Койотс». Об этом сообщает CSN Bay Area.

«Он заслуживает провести матч, но мы сейчас находимся на финишной прямой регулярного чемпионата и будем делать то, что поможет нам победить. Но он заслуживает быть здесь, и, если будет такая возможность, я бы хотел поставить его на матч», — отметил главный тренер команды Питер ДеБур.

Последний матч в НХЛ Голдобин провёл в ноябре 2015 года. В 43 матчах за фарм-клуб «Сан-Хосе» в этом сезоне россиянин набрал 37 (13+24) очков.

Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России