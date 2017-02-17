Николай Голдобин может провести первый матч в сезоне за «Шаркс» в Аризоне

«Он заслуживает провести матч, но мы сейчас находимся на финишной прямой регулярного чемпионата и будем делать то, что поможет нам победить. Но он заслуживает быть здесь, и, если будет такая возможность, я бы хотел поставить его на матч», — отметил главный тренер команды Питер ДеБур.



Последний матч в НХЛ Голдобин провёл в ноябре 2015 года. В 43 матчах за фарм-клуб «Сан-Хосе» в этом сезоне россиянин набрал 37 (13+24) очков.