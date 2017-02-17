Николай Голдобин может провести первый матч в сезоне за «Шаркс» в Аризоне
Нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Николай Голдобин может впервые в сезоне выйти на лёд в матче НХЛ с «Аризона Койотс». Об этом сообщает CSN Bay Area.
«Он заслуживает провести матч, но мы сейчас находимся на финишной прямой регулярного чемпионата и будем делать то, что поможет нам победить. Но он заслуживает быть здесь, и, если будет такая возможность, я бы хотел поставить его на матч», — отметил главный тренер команды Питер ДеБур.
Последний матч в НХЛ Голдобин провёл в ноябре 2015 года. В 43 матчах за
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