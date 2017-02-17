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17 февраля 2017, 22:39 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Агент: Выставление на драфт отказов НХЛ является выходом для Калинина

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выставление нападающего Сергея Калинина на драфт отказов клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» является выходом из существующего положения для игрока. Об этом ТАСС рассказал агент Калинина Валерий Холин.

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«Если в прошлом году у него была определенная роль в команде, то сейчас мы этого не видим. Для него это выход из положения, так как надо что-то менять, — сказал Холин. — Мы не видим динамики, тренер не использует его сильные качества. В “Нью-Джерси” он шансов не имеет, и мы сами были инициаторами изменения ситуации, так как мы не хотим плыть по течению».

Летом прошлого года Калинин подписал с «Нью-Джерси» однолетний контракт. «Второй сезон у него не задался, причины этого нужно рассматривать в комплексе, при этом со здоровьем у него все идеально. Всегда, когда у команды происходит что-то неладное, должны происходить какие-то движения, это нормальная жизнь, и мы не видим никаких проблем», — подчеркнул агент.

Холин не стал говорить, какие клубы претендуют на Калинина, но обратил внимание, что в «Торонто», где выступают россияне Никита Зайцев, Алексей Марченко и Никита Сошников, пост генерального менеджера занимает Лу Ламорелло, ранее находившийся на аналогичной должности в «Нью-Джерси».

«Учитывая универсализм и габариты Калинина, я не вижу причин, по которым его не возьмут. В “Торонто” же самый главный специалист по русским работает, Ламорелло, который его приглашал в “Нью-Джерси”. Все возможно, осталось ждать немного, пройдет выходной день, и мы будем в курсе, пока же не хочется опережать события», — сказал Холин.

Калинин провел в нынешнем сезоне за «Нью-Джерси» 43 матча, в которых забросил два шайбы и отдал две передачи. После выставления на драфт отказов любой клуб НХЛ может забрать хоккеиста в течение суток. Если этого не произойдет, Калинин отправится в фарм-клуб «Нью-Джерси». Форвард, дебютировавший в НХЛ в 2015 году, является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером чемпионата мира прошлого года в составе сборной России.

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Новости НХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил форварда Калинина на драфт отказов

Клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил форварда Калинина на драфт отказов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» выставил российского нападающего Сергея Калинина на драфт отказов. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил хоккейный обозреватель Эллиотт Фридмэн.
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