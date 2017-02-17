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17 февраля 2017, 22:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» вызвал из фарм-клуба защитников Гонса и Олекси

«Питтсбург Пингвинз» вызвал из АХЛ защитников Кэмерона Гонса и Стива Олекси, сообщается на официальном сайте клуба. В матче с «Виннипег Джетс» травмы получили Олли Мяяття и Джастин Шульц, «пингвины» заканчивали игру в четыре защитника.

26-летний Гонс в этом сезоне принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись двумя голевыми передачами и заработав показатель полезности «+3». 31-летний Олекси в девяти матчах за «Питтсбург» набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+2», а также заработал 22 штрафные минуты.

Питтсбург Пингвинз
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