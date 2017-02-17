«Питтсбург» вызвал из фарм-клуба защитников Гонса и Олекси

26-летний Гонс в этом сезоне принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись двумя голевыми передачами и заработав показатель полезности «+3». 31-летний Олекси в девяти матчах за «Питтсбург» набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+2», а также заработал 22 штрафные минуты.