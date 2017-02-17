Клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил форварда Калинина на драфт отказов
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» выставил российского нападающего Сергея Калинина на драфт отказов. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил хоккейный обозреватель Эллиотт Фридмэн.
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Видимо, что-то случилось...
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Если 25-летнего нападающего в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в
В нынешнем сезоне Калинин провел за «Нью-Джерси» 43 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
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