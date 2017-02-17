Клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил форварда Калинина на драфт отказов

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Если 25-летнего нападающего в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне Калинин провел за «Нью-Джерси» 43 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Kalinin (NJ) on waivers</p>— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) <a href="https://twitter.com/FriedgeHNIC/status/832636597547864065">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>