Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера

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Эпизод произошёл в третьем периоде матча. Россиянин был наказан двухминутным штрафом за атаку соперника, не владеющего шайбой, а также получил две минуты за грубость, так как после его силового приёма случилась потасовка. Уилер после хита покинул площадку, чтобы пройти проверку на сотрясение мозга, но позже вернулся в игру.