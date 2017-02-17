Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера в матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Об этом сообщает NBC Sports со ссылкой на представителя лиги.
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Эпизод произошёл в третьем периоде матча. Россиянин был наказан двухминутным штрафом за атаку соперника, не владеющего шайбой, а также получил две минуты за грубость, так как после его силового приёма случилась потасовка. Уилер после хита покинул площадку, чтобы пройти проверку на сотрясение мозга, но позже вернулся в игру.
|17.02.2017 03:00
|Зрители 18638
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|4:3 ОТ
|Виннипег Джетс
|(2:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Пол Морис
Вратари
|Марк-Андре Флери
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|00:59
|Евгений Малкин (С. Уилсон, П. Хернквист)
|06:28
|Крис Куниц (С. Кросби, К. Летанг)
|07:07
|Евгений Малкин
|Дастин Бафлин
|07:07
|07:52
|Фил Кессел
|Крис Торберн
|14:03
|2-й период
|28:00
|Патрик Хернквист
|32:38
|Тревор Дэйли
|Патрик Лайне (М. Перро, М. Шайфли)
|37:10
|3-й период
|Пол Постма (А. Лаури)
|44:22
|Дастин Бафлин (М. Шайфли)
|48:24
|51:04
|Евгений Малкин
|51:04
|Евгений Малкин
|Марк Стюарт
|51:04
|Дастин Бафлин
|53:31
|53:55
|Фил Кессел (К. Летанг, С. Кросби)
|Овертайм
|64:38
|Сидни Кросби (К. Летанг, Е. Малкин)
Статистика
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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