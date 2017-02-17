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17 февраля 2017, 20:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера в матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Об этом сообщает NBC Sports со ссылкой на представителя лиги.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> избежал дисциплинарного слушания за удар <span class=error>Блейка</span> <span class=error>Уилера</span> в матче с <span class=error>Виннипег</span> <span class=error>Джетс</span> (4:3 ОТ). Увеличить
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Эпизод произошёл в третьем периоде матча. Россиянин был наказан двухминутным штрафом за атаку соперника, не владеющего шайбой, а также получил две минуты за грубость, так как после его силового приёма случилась потасовка. Уилер после хита покинул площадку, чтобы пройти проверку на сотрясение мозга, но позже вернулся в игру.

17.02.2017 03:00 Зрители 18638 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:3 ОТ Виннипег Джетс
(2:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Майк Салливан Пол Морис
Вратари
Марк-Андре Флери Коннор Хеллебайк
1-й период
00:59 Евгений Малкин (С. Уилсон, П. Хернквист)
06:28 Крис Куниц (С. Кросби, К. Летанг)
07:07 Евгений Малкин
Дастин Бафлин 07:07
07:52 Фил Кессел
Крис Торберн 14:03
2-й период
28:00 Патрик Хернквист
32:38 Тревор Дэйли
Патрик Лайне (М. Перро, М. Шайфли) 37:10
3-й период
Пол Постма (А. Лаури) 44:22
Дастин Бафлин (М. Шайфли) 48:24
51:04 Евгений Малкин
51:04 Евгений Малкин
Марк Стюарт 51:04
Дастин Бафлин 53:31
53:55 Фил Кессел (К. Летанг, С. Кросби)
Овертайм
64:38 Сидни Кросби (К. Летанг, Е. Малкин)
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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