Защитник «Питтсбурга» Мяяття перенёс операцию на руке и пропустит шесть недель

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин избежал дисциплинарного слушания за удар Блейка Уилера в матче с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Об этом сообщает NBC Sports со ссылкой на представителя лиги.