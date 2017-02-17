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17 февраля 2017, 20:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Питтсбурга» Мяяття перенёс операцию на руке и пропустит шесть недель

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Олли Мяяття успешно перенёс операцию на руке. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Срок восстановления защитника составит шесть недель.

Мяяття получил травму левой руки во время матча с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ), который состоялся накануне, 16 февраля. За 54 игры регулярного чемпионата НХЛ молодой финн набрал 7 (1+6) результативных баллов и заработал показатель полезности «+17».

Питтсбург Пингвинз
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