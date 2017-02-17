Овечкин: Сид велик, мы с ним начинали в одно время

Канадский хоккеист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) набрал своё 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.



«Сид велик. Мы с ним начинали в одно время. Конечно, он бы преодолел эту отметку чуть раньше, если бы не травмы, как мне кажется. Когда набираешь 1000 очков — это очень здорово», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.



Капитан «Вашингтона» набрал своё 1000-е очко в матче с «Питтсбургом» (5:2) в январе.