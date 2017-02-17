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17 февраля 2017, 11:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Питтсбурга» Кросби стал первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Канадец в победном матче против «Виннипега» (4:3) отметился одним голом и двумя результативными передачами и преодолел рубеж 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, во встрече с «Филадельфией» (6:3) отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными пасами.

Третьей звездой признан вратарь «Оттавы» Майк Кондон, который в игре против «Нью-Джерси» (3:0) отразил 21 бросок по своим воротам.

Питтсбург Пингвинз
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