Форвард «Питтсбурга» Кросби стал первой звездой дня НХЛ

Канадец в победном матче против «Виннипега» (4:3) отметился одним голом и двумя результативными передачами и преодолел рубеж 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, во встрече с «Филадельфией» (6:3) отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными пасами.

Третьей звездой признан вратарь «Оттавы» Майк Кондон, который в игре против «Нью-Джерси» (3:0) отразил 21 бросок по своим воротам.