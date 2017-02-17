Он не попал в состав после того, как в 10 предыдущих матчах набрал всего 1 (0+1) очко.



В матче с «Коламбус Блю Джекетс» 13 февраля его игровое время составило 9 минут. Всего в текущем сезоне Бучневич провёл 24 матча, в которых набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+2».