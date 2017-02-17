Бриллиант новой Шотландии. Главные моменты карьеры Сидни Кросби
«СЭ» вспоминает основные вехи карьеры Сидни Кросби, набравшего сегодня 1000-е очко в НХЛ.
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ДРАФТ
Когда Гэри Бэттмен закончил традиционную речь на первом постлокаутном драфте, ни у кого не возникло сомнения, какую фамилию назовет генеральный менеджер «Питтсбурга» Крэйг Патрик. Даже бесспорный талант Бобби Райана, Джека Джонсона и дебютировавшего на чемпионате мира Анже Копитара вместе взятых не шли в сравнение с бриллиантом из Новой Шотландии, набравшим более 300 очков за два сезона в Лиге Квебека. Преддрафтовую лотерею СМИ окрестили «Розыгрышем Сидни», и сразу после победы «Питтсбурга» была готова майка с 87-м номером.
«Хорошо, что не засиделся, а то нервишки шалили, — улыбался в 32 зуба 17-летний первый номер после церемонии в отеле Оттавы. — Хоккеисты с семьями набились в небольшой зал, и все волновались». На драфтовом подиуме он сфотографировался с партнером по команде, самим Марио Лемье, который 21 годом ранее был на его месте. «У нас большие ожидания от него. Надо прибавить в скорости, но у парня есть все, чтобы стать великим», — заявил тогда играющий владелец франшизы, который начал следующий сезон бок о бок с Кросби.
ДЕБЮТ
«Никогда не забуду свою первую смену в матче с «Нью-Джерси», — вспоминал Кросби о первых минутах в «Пингвинс». — «Получил отличный шанс у ворот, но Мартин Бродер «обокрал» меня. Я даже не расстроился, просто понял, что все в порядке — я играю в НХЛ, и сам Бродер остановил мой бросок «.
В том матче (1:5) он ассистировал Марку Рекки, а первый гол забил спустя три дня в первой домашней игре сезона, которую аутсайдер лиги тоже проиграл «Бостону» (6:7 ОТ). Хоть «Питтсбург» не хватал звезд с неба, свою сотню очков Сид набрал, однако приз лучшего новичка достался Александру Овечкину.
Проигранный «Колдер» мотивировал Сида на блестящий второй сезон. С 120 очками он завершил регулярку на вершине бомбардирского списка. К «Арт Россу» канадец добавил приз лучшего игрока сезона, с огромным преимуществом обойдя Роберто Люонго и Мартина Бродера. К тому же его включили в первую команду сезона раньше других игроков НХЛ. Талант Кросби безоговорочно признали и другие хоккеисты, отдав ему «Тед Линдсей Эворд», — впоследствии Сидни завоюет его еще дважды.
НАШИВКА
В мае 2007 года Сидни стал самым молодым капитаном в истории НХЛ. На тот момент ему исполнилось 19 лет и 297 дней. «Для меня это большая честь и привилегия», — заявил тогда Кросби. — «Давно об этом мечтал, и это вдохновляет. Понимаю, что на мои плечи ляжет совершенно другая ответственность, но я к этому готов». За год до этого Сидни получил нашивку ассистента от возглавившего команду по ходу сезона Мишеля Террьена.
«Получается, 18-летний пацан будет давать советы, привезенные из квебекской лиги? Это нелепо!», — негодовал Дон Черри, добавляя, что этим решением наставник посрамил авторитет возрастных лидеров Сергея Гончара, Жигмунда Палффи и Марка Рекки. В итоге «Питтсбург» финишировал на последнем месте в Восточной конференции, зато со следующего года ни разу не пропускал
ГЕРОЙ ПЕРВОЙ КЛАССИКИ
1 января 2008 года, Орчард Паркз
В первый день нового года «Пингвинс» и «Баффало» сыграли официальный матч НХЛ на открытом воздухе первыми из американских команд. Самой яркой звездой и автором решающего буллита наш герой стал на глазах 71217 зрителей футбольного стадиона «Ральф Уилсон». Исполняя буллит под нескончаемым январским снегопадом, он вывел шайбу в расчищенную область, перехитрил Райана Миллера и принес «Питтсбургу» титул первого в истории чемпиона Зимней классики. Кадры ликующего Кросби и партнеров стали культовыми в новейшей истории лиги.
ПЕРВЫЙ КУБОК
12 июня 2009 года, Детройт
Капитан просто сиял в тяжелейших сериях с «Филадельфией» и «Кэпиталс». В итоге он выиграл снайперскую гонку
СИДНИ 2.0
21 ноября 2011 года, Питтсбург
Специалисты опасались, что, пропустив много месяцев
СТЭНЛИ № 2 И КОНН СМАЙТ
11-й сезон в НХЛ стал одним из лучших в карьере Кросби, хоть в его начале и не все ладилось. «В первой четверти сезона очки не шли, и я находился низко в списке бомбардиров», — вспоминал Сидни. — «Я играл ниже своих возможностей, и впереди у команды ничего не получалось». Капитан действительно стал отражением своей команды. Чем интереснее смотрелся лидер, тем лучше шли дела у «Пенс». «Потом просто начали следовать своим инстинктам», — объяснил он. «Победа в Кубке Стэнли была великолепна, особенно учитывая непростой старт».
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