Бриллиант новой Шотландии. Главные моменты карьеры Сидни Кросби

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ДРАФТ

Когда Гэри Бэттмен закончил традиционную речь на первом постлокаутном драфте, ни у кого не возникло сомнения, какую фамилию назовет генеральный менеджер «Питтсбурга» Крэйг Патрик. Даже бесспорный талант Бобби Райана, Джека Джонсона и дебютировавшего на чемпионате мира Анже Копитара вместе взятых не шли в сравнение с бриллиантом из Новой Шотландии, набравшим более 300 очков за два сезона в Лиге Квебека. Преддрафтовую лотерею СМИ окрестили «Розыгрышем Сидни», и сразу после победы «Питтсбурга» была готова майка с 87-м номером.

«Хорошо, что не засиделся, а то нервишки шалили, — улыбался в 32 зуба 17-летний первый номер после церемонии в отеле Оттавы. — Хоккеисты с семьями набились в небольшой зал, и все волновались». На драфтовом подиуме он сфотографировался с партнером по команде, самим Марио Лемье, который 21 годом ранее был на его месте. «У нас большие ожидания от него. Надо прибавить в скорости, но у парня есть все, чтобы стать великим», — заявил тогда играющий владелец франшизы, который начал следующий сезон бок о бок с Кросби.

ДЕБЮТ

«Никогда не забуду свою первую смену в матче с «Нью-Джерси», — вспоминал Кросби о первых минутах в «Пингвинс». — «Получил отличный шанс у ворот, но Мартин Бродер «обокрал» меня. Я даже не расстроился, просто понял, что все в порядке — я играю в НХЛ, и сам Бродер остановил мой бросок «.

В том матче (1:5) он ассистировал Марку Рекки, а первый гол забил спустя три дня в первой домашней игре сезона, которую аутсайдер лиги тоже проиграл «Бостону» (6:7 ОТ). Хоть «Питтсбург» не хватал звезд с неба, свою сотню очков Сид набрал, однако приз лучшего новичка достался Александру Овечкину.

ХЕТ-ТРИК ИЗ ПРИЗОВ

Проигранный «Колдер» мотивировал Сида на блестящий второй сезон. С 120 очками он завершил регулярку на вершине бомбардирского списка. К «Арт Россу» канадец добавил приз лучшего игрока сезона, с огромным преимуществом обойдя Роберто Люонго и Мартина Бродера. К тому же его включили в первую команду сезона раньше других игроков НХЛ. Талант Кросби безоговорочно признали и другие хоккеисты, отдав ему «Тед Линдсей Эворд», — впоследствии Сидни завоюет его еще дважды.

НАШИВКА

В мае 2007 года Сидни стал самым молодым капитаном в истории НХЛ. На тот момент ему исполнилось 19 лет и 297 дней. «Для меня это большая честь и привилегия», — заявил тогда Кросби. — «Давно об этом мечтал, и это вдохновляет. Понимаю, что на мои плечи ляжет совершенно другая ответственность, но я к этому готов». За год до этого Сидни получил нашивку ассистента от возглавившего команду по ходу сезона Мишеля Террьена.

«Получается, 18-летний пацан будет давать советы, привезенные из квебекской лиги? Это нелепо!», — негодовал Дон Черри, добавляя, что этим решением наставник посрамил авторитет возрастных лидеров Сергея Гончара, Жигмунда Палффи и Марка Рекки. В итоге «Питтсбург» финишировал на последнем месте в Восточной конференции, зато со следующего года ни разу не пропускал плей-офф.

ГЕРОЙ ПЕРВОЙ КЛАССИКИ

1 января 2008 года, Орчард Паркз

В первый день нового года «Пингвинс» и «Баффало» сыграли официальный матч НХЛ на открытом воздухе первыми из американских команд. Самой яркой звездой и автором решающего буллита наш герой стал на глазах 71217 зрителей футбольного стадиона «Ральф Уилсон». Исполняя буллит под нескончаемым январским снегопадом, он вывел шайбу в расчищенную область, перехитрил Райана Миллера и принес «Питтсбургу» титул первого в истории чемпиона Зимней классики. Кадры ликующего Кросби и партнеров стали культовыми в новейшей истории лиги.

ПЕРВЫЙ КУБОК

12 июня 2009 года, Детройт

Капитан просто сиял в тяжелейших сериях с «Филадельфией» и «Кэпиталс». В итоге он выиграл снайперскую гонку плей-офф, уступив спор бомбардиров и «Конн Смайт» лишь Евгению Малкину. В финале повторилось противостояние годичной давности, правда, с противоположным исходом. В седьмой игре на «Джо-Луис Арене» нынешний форвард «Локомотива» Макс Тальбо победным дублем спустя 17 лет вписал имена «Пингвинов» на Кубок Стэнли. «Это невероятно», — заявил первым поднявший над головой трофей 21-летний капитан. — «Ребенком я лишь мечтал об этом. Мы прошли через многое в этом сезоне, и оно того стоило».

СИДНИ 2.0

21 ноября 2011 года, Питтсбург

Специалисты опасались, что, пропустив много месяцев из-за сотрясения мозга, Кросби уже не будет прежним. Однако, когда он впервые за год предстал перед своими болельщиками в матче с «Айлендерс», то заблистал ярче прежнего, забросив уже на шестой минуте. Позже капитан дважды ассистировал партнерам, а в третьем отличился вновь. Окончательно центрфорвард восстановился только к середине марта и в будущем пережил еще две травмы головы, но каждый раз возвращался триумфально, о чем свидетельствует нынешнее лидерство Сида среди снайперов лиги.

СТЭНЛИ № 2 И КОНН СМАЙТ

11-й сезон в НХЛ стал одним из лучших в карьере Кросби, хоть в его начале и не все ладилось. «В первой четверти сезона очки не шли, и я находился низко в списке бомбардиров», — вспоминал Сидни. — «Я играл ниже своих возможностей, и впереди у команды ничего не получалось». Капитан действительно стал отражением своей команды. Чем интереснее смотрелся лидер, тем лучше шли дела у «Пенс». «Потом просто начали следовать своим инстинктам», — объяснил он. «Победа в Кубке Стэнли была великолепна, особенно учитывая непростой старт».