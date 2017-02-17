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17 февраля 2017, 11:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Тангуэй завершил карьеру

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» канадский нападающий Алекс Тангуэй завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Канадский форвард провел в НХЛ 16 сезонов. Увеличить
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Отмечается, что 37-летний игрок станет экспертом на телеканале NHL Network.

«Я был достаточно удачлив, чтобы реализовать свою детскую мечту и отыграть 16 сезонов в НХЛ и, чтобы оставаться вовлеченным в хоккей, я подумал, что нет ничего лучше, чем стать частью экспертной команды на NHL Network, — сказал он. — Я с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться своей страстью к игре с фанатами».

Тангуэй выступал в НХЛ с 1999 по 2016 год за команды «Аризона», «Колорадо», «Калгари», «Монреаль», «Тампа», в 2001 году в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли. Всего он провел в НХЛ 1088 игр, в которых отметился 283 заброшенными шайбами и 580 результативными передачами.

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