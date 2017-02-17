«Аризона» победила «Лос-Анджелес», у Перлини и Мартинука дубли

Команда из Аризоны выиграла четыре матча из последних шести, причём в пяти набирала очки. «Короли» проиграли три матча из последних четырёх.



В начале первого периода в течение 16 секунд «койоты» забили два гола — отличились Брендан Перлини и Тобиас Ридер. Вторая треть матча голов не принесла, а к 50-й минуте матча команды обменялись голами: за хозяев забил Таннер Пирсон, за гостей — Брендан Перлини. На 52-й минуте встречи Дастин Браун сократил разрыв в счёте до минимума, но на 55-й минуте Джордан Мартинук восстановил преимущество в две шайбы. Под занавес матча команды обменялись голами — за гостей забил Джордан Мартинук, в составе хозяев отличился Таннер Пирсон.



Нападающий команды из Аризоны Брендан Перлини оформил дубль, защитник гостей Алекс Голигоски отдал две голевых передачи. Форвард «Аризоны» Джордан Мартинук набрал 3 (2+1) очка.