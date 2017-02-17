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17 февраля 2017, 10:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби — 5-й игрок в истории НХЛ по средней результативности

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в НХЛ.

По данным статистического бюро Elias Sports, канадец занимает 5-е место в истории НХЛ по очкам в среднем за матч с показателем 1,32 (учитывались игроки, которые провели не менее 500 матчей в лиге). На первом месте находится Уэйн Гретцки (1,92), на втором — Марио Лемье (1,88), на третьем — Майк Босси (1,5), на четвертом — Бобби Орр (1,39).

В 50 матчах текущего сезона на счету Кросби стало 64 (31+33) очка.

Питтсбург Пингвинз
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