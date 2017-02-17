По данным статистического бюро Elias Sports, канадец занимает 5-е место в истории НХЛ по очкам в среднем за матч с показателем 1,32 (учитывались игроки, которые провели не менее 500 матчей в лиге). На первом месте находится Уэйн Гретцки (1,92), на втором — Марио Лемье (1,88), на третьем — Майк Босси (1,5), на четвертом — Бобби Орр (1,39).



В 50 матчах текущего сезона на счету Кросби стало 64 (31+33) очка.