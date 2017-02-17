Быстрее Ягра и Овечкина. Сидни Кросби набрал 1000 очков в НХЛ

Трудолюбивый Малкин и тысяча очков Кросби

«Я не думаю, что мы играли в свой лучший хоккей, когда Джино был травмирован. Большинство не работало так, как надо — по крайней мере, это было не столь эффективно, как с Малкиным. Но мы одна из тех команд, которым посчастливилось иметь глубину состава на позиции центральных нападающих. Они могут “съедать” большое количество минут, когда кто-то выбывает», — сказал перед игрой с «Виннипегом» нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц. Об эффективности действий Малкина все убедились в предыдущей встрече «Пингвинз» с «Ванкувером», когда Евгений забил сам и организовал потрясающий гол Фила Кессела. С «реактивщиками» россиянин также был активен, а его продуктивность напрямую отразилась на результате.



На исходе первой минуты матча Малкин открыл счёт, доведя до логического конца атаку с участием Уилсона и Хёрнквиста, которые пытались скомбинировать у ворот Коннора Хеллебайка. Эта шайба стала 39-м очком россиянина, набранным в домашних матчах (13 голов, 26 передач), и по этому показателю он делит первое место в лиге с диспетчером «Вашингтона» Никласом Бекстремом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The third time is a charm!<br><br>Malkin’s 39 points at home (13G-26A) are tied with Nicklas Backstrom for the NHL lead. <a href="https://t.co/DKXDdcPGvG">pic.twitter.com/DKXDdcPGvG</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/832382854168449024">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пять минут спустя весь питтсбургский стадион стал свидетелем исторического момента: Куниц удвоил преимущество «Питтсбурга», а голевой пас Кросби стал его тысячным очком набранным за карьеру. Сидни стал 86-м хоккеистом в истории лиги, кому удалось добраться до этой красивой цифры, а среди действующих хоккеистов он — самый быстрый тысячник (757 матчей, на 6 меньше, чем потребовалось Ягру, а Александр Овечкин набрал 1000 очков за 880 игр).



«Эти цифры говорят о том, что ты становишься старше, но я не чувствую свой возраст. Бывают случаи, когда игрок продолжает ощущать свою молодость и сохраняет то ощущение, которое было в молодёжном хоккее. Хотя, конечно, сейчас я немного по-другому смотрю на вещи, стараюсь получать удовольствие от игры», — сказал Кросби. «Сидни — лучший игрок в мире. Он заслужил эту мантию, а его рабочая этика и отношение к делу — просто образцовые», — отметил Уэйн Гретцки, который в своё время выбил 1000 очков всего лишь за 424 игры. «Мы с Кросби начали играть в НХЛ в одно время. Считаю, что если бы не травмы, он бы выбил тысячу намного раньше, но, в любом случае, добраться до такой отметки — это очень здорово», — сказал Александр Овечкин.



Завершилось всё, как и положено, голливудским хэппи-эндом. «Виннипег», изрядно «пощипав» хозяев в третьем периоде, отыграл дефицит и даже вышел вперёд, Фил Кессел перевёл матч в овертайм, где Кросби стал автором победной шайбы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">1,000 points. 757 games.<br><br>Well done, 87. <a href="https://twitter.com/hashtag/Crosby1000?src=hash">#Crosby1000</a> <a href="https://t.co/7Og5bPzxOV">pic.twitter.com/7Og5bPzxOV</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/832388096813625344">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Эй, Сид, я хочу поздравить тебя с тысячным очком, это грандиозная цифра. Мы оба знаем твои предыдущие 999 баллов, потому что я там активно помогал. Мне очень нравится играть вместе с тобой — каждый матч, каждый вечер. Все знают, что ты — лучший хоккеист в мире», — с улыбкой сказал после игры Евгений Малкин. Статистика подтвердила слова россиянина: Малкин ассистировал Кросби в 262-х набранных очках, что намного больше, чем любой другой игрок «Пингвинз».

Тарасенко не сбавляет оборотов

Пять побед в пяти матчах и лишь три пропущенных шайбы — таков был «улов» «Сент-Луиса» перед домашним матчем с «Ванкувером». Смена главного тренера явно оживила команду, которая несколько «закисла» под давлением Кена Хичкока, и хотя его преемника Майка Йео также нельзя назвать приверженцем «весёлого» хоккея, многим хоккеистам «Блюз» это помогло раскрепоститься. В первую очередь, это коснулось голкиперов Картера Хаттона и Джейка Аллена, на долю которых ранее приходилась изрядная доля критики.



«Мне и Джейку приятно было успокоить особо рьяных критиков. У Аллена пополнение в семье, так что он сейчас пребывает в отличном настроении и рвётся на лёд», — сказал Хаттон, на счету которого 4 «сухаря» в 6 выездных матчах. На игру с «Кэнакс» в ворота был отряжён Аллен, который также не сплоховал и принёс «музыкантам» шестой успех кряду.



Свой весомый вклад внёс и Владимир Тарасенко, который на старте третьего периода реализовал численное преимущество, выведя «Сент-Луис» вперёд. Пять минут спустя Алекс Стин укрепил перевес хозяев, и отыграться хоккеисты «Ванкувера» уже не смогли. Для Владимира этот гол стал четвёртым в пяти последних матчах, и по количеству шайб он вновь сравнялся с Александром Овечкиным (по 26).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Like clockwork. <a href="https://twitter.com/hashtag/stlblues?src=hash">#stlblues</a> <a href="https://t.co/4sAGqSUEHl">pic.twitter.com/4sAGqSUEHl</a></p>— St. Louis Blues (@StLouisBlues) <a href="https://twitter.com/StLouisBlues/status/832424206235271168">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Островитяне» остановили победное шествие «Рейнджерс»

К третьему в сезоне ньюйоркскому дерби «рейнджеры» подошли с шестиматчевой победной серией в активе, но встреча с «Айлендерс» — это всегда особая атмосфера, на которую мало влияют традиционные расклады. По итогам двух предыдущих «серий» своего соперничества команды заработали по одной победе: «синерубашечники» выиграли в октябре в «Мэдисоне» (5:3), а «островитяне» одержали верх на неважном льду «Барклайс-центра» в декабре (4:2).



На этот раз гостевой победы вновь не случилось. Голевой дубль ветерана «Айлендерс» Эндрю Лэдда и решающая шайба Николая Кулёмина в меньшинстве решили исход встречи в пользу «островитян». Для магнитогорца этот гол стал 10-м в сезоне, и свой прошлогодний снайперский результат Николай уже превзошёл.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Check out that feed from <a href="https://twitter.com/91Tavares">@91Tavares</a>. ? <br><br>Nice shorty Kuly. ? <a href="https://twitter.com/hashtag/LGI?src=hash">#LGI</a> <a href="https://t.co/IEuzyCRa7q">pic.twitter.com/IEuzyCRa7q</a></p>— New York Islanders (@NYIslanders) <a href="https://twitter.com/NYIslanders/status/832411065111699458">17 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Колорадо» беспомощен без Варламова

В выездном матче с «Баффало» подопечные Джареда Беднара потерпели пятое поражение подряд и ещё глубже погрязли в пучине турнирной таблицы. До игры генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик подтвердил тот факт, что основной вратарь «Колорадо» Семён Варламов выбыл до конца сезона, так как ему потребовалась операция на травмированном паху.