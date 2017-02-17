Быстрее Ягра и Овечкина. Сидни Кросби набрал 1000 очков в НХЛ
Свершилось то, чего долго ждали болельщики: капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби добрался до отметки в 1000 очков за карьеру всего за 757 игр.
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Трудолюбивый Малкин и тысяча очков Кросби
«Я не думаю, что мы играли в свой лучший хоккей, когда Джино был травмирован. Большинство не работало так, как надо — по крайней мере, это было не столь эффективно, как с Малкиным. Но мы одна из тех команд, которым посчастливилось иметь глубину состава на позиции центральных нападающих. Они могут “съедать” большое количество минут, когда
На исходе первой минуты матча Малкин открыл счёт, доведя до логического конца атаку с участием Уилсона и Хёрнквиста, которые пытались скомбинировать у ворот Коннора Хеллебайка. Эта шайба стала 39-м очком россиянина, набранным в домашних матчах (13 голов, 26 передач), и по этому показателю он делит первое место в лиге с диспетчером «Вашингтона» Никласом Бекстремом.
Пять минут спустя весь питтсбургский стадион стал свидетелем исторического момента: Куниц удвоил преимущество «Питтсбурга», а голевой пас Кросби стал его тысячным очком набранным за карьеру. Сидни стал 86-м хоккеистом в истории лиги, кому удалось добраться до этой красивой цифры, а среди действующих хоккеистов он — самый быстрый тысячник (757 матчей, на 6 меньше, чем потребовалось Ягру, а Александр Овечкин набрал 1000 очков за 880 игр).
«Эти цифры говорят о том, что ты становишься старше, но я не чувствую свой возраст. Бывают случаи, когда игрок продолжает ощущать свою молодость и сохраняет то ощущение, которое было в молодёжном хоккее. Хотя, конечно, сейчас я немного
Завершилось всё, как и положено, голливудским
«Эй, Сид, я хочу поздравить тебя с тысячным очком, это грандиозная цифра. Мы оба знаем твои предыдущие 999 баллов, потому что я там активно помогал. Мне очень нравится играть вместе с тобой — каждый матч, каждый вечер. Все знают, что ты — лучший хоккеист в мире», — с улыбкой сказал после игры Евгений Малкин. Статистика подтвердила слова россиянина: Малкин ассистировал Кросби в 262-х набранных очках, что намного больше, чем любой другой игрок «Пингвинз».
Тарасенко не сбавляет оборотов
Пять побед в пяти матчах и лишь три пропущенных шайбы — таков был «улов» «Сент-Луиса» перед домашним матчем с «Ванкувером». Смена главного тренера явно оживила команду, которая несколько «закисла» под давлением Кена Хичкока, и хотя его преемника Майка Йео также нельзя назвать приверженцем «весёлого» хоккея, многим хоккеистам «Блюз» это помогло раскрепоститься. В первую очередь, это коснулось голкиперов Картера Хаттона и Джейка Аллена, на долю которых ранее приходилась изрядная доля критики.
«Мне и Джейку приятно было успокоить особо рьяных критиков. У Аллена пополнение в семье, так что он сейчас пребывает в отличном настроении и рвётся на лёд», — сказал Хаттон, на счету которого 4 «сухаря» в 6 выездных матчах. На игру с «Кэнакс» в ворота был отряжён Аллен, который также не сплоховал и принёс «музыкантам» шестой успех кряду.
Свой весомый вклад внёс и Владимир Тарасенко, который на старте третьего периода реализовал численное преимущество, выведя «Сент-Луис» вперёд. Пять минут спустя Алекс Стин укрепил перевес хозяев, и отыграться хоккеисты «Ванкувера» уже не смогли. Для Владимира этот гол стал четвёртым в пяти последних матчах, и по количеству шайб он вновь сравнялся с Александром Овечкиным (по 26).
«Островитяне» остановили победное шествие «Рейнджерс»
К третьему в сезоне ньюйоркскому дерби «рейнджеры» подошли с шестиматчевой победной серией в активе, но встреча с «Айлендерс» — это всегда особая атмосфера, на которую мало влияют традиционные расклады. По итогам двух предыдущих «серий» своего соперничества команды заработали по одной победе: «синерубашечники» выиграли в октябре в «Мэдисоне» (5:3), а «островитяне» одержали верх на неважном льду «Барклайс-центра» в декабре (4:2).
На этот раз гостевой победы вновь не случилось. Голевой дубль ветерана «Айлендерс» Эндрю Лэдда и решающая шайба Николая Кулёмина в меньшинстве решили исход встречи в пользу «островитян». Для магнитогорца этот гол стал 10-м в сезоне, и свой прошлогодний снайперский результат Николай уже превзошёл.
«Колорадо» беспомощен без Варламова
В выездном матче с «Баффало» подопечные Джареда Беднара потерпели пятое поражение подряд и ещё глубже погрязли в пучине турнирной таблицы. До игры генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик подтвердил тот факт, что основной вратарь «Колорадо» Семён Варламов выбыл до конца сезона, так как ему потребовалась операция на травмированном паху.
«Я ожидаю, что он будет полностью здоров в следующем сезоне. Пах беспокоил его последние пару лет, но он играл, не обращая на это внимания. Семён с большой ответственностью подходит к своей игре, и мы уверены, что после этой процедуры он вернётся на тот уровень, где
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