Макдэвид вновь вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ текущего сезона

В третьем периоде он ассистировал Джордану Эберле и Оскару Клефбому, а потом забил сам.



На счету канадского хоккеиста в настоящее время 66 (19+47) очков в 58 матчах, и он вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров лиги, опережая Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» на 2 очка.



