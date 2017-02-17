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17 февраля 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Макдэвид вновь вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ текущего сезона

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (6:3).

В третьем периоде он ассистировал Джордану Эберле и Оскару Клефбому, а потом забил сам.

На счету канадского хоккеиста в настоящее время 66 (19+47) очков в 58 матчах, и он вновь вышел на первое место в гонке бомбардиров лиги, опережая Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» на 2 очка.

Эдмонтон Ойлерз
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