«Эдмонтон» победил «Филадельфию», Макдэвид набрал 3 очка

В первом периоде ворота гостей поразили Мэтт Хендрикс и Леон Драйзайтль. На 21-й минуте Радко Гудас отыграл одну шайбу, на что «Ойлерз» ответили точными бросками Джордана Эберле, Райана Ньюджента-Хопкинса и Оскара Клефбома.



Уэйн Симмондс и Брэйден Шенн сократили отставание гостей до двух голов, но большего добиться «Филадельфия» не сумела. Окончательный счёт на 55-й минуте установил Коннор Макдэвид. Также на счету молодого канадца две результативные передачи.



Это поражение стало для «Флайерз» четвёртым за пять последних игр.