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17 февраля 2017, 9:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» победил «Филадельфию», Макдэвид набрал 3 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 6:3.

В первом периоде ворота гостей поразили Мэтт Хендрикс и Леон Драйзайтль. На 21-й минуте Радко Гудас отыграл одну шайбу, на что «Ойлерз» ответили точными бросками Джордана Эберле, Райана Ньюджента-Хопкинса и Оскара Клефбома.

Уэйн Симмондс и Брэйден Шенн сократили отставание гостей до двух голов, но большего добиться «Филадельфия» не сумела. Окончательный счёт на 55-й минуте установил Коннор Макдэвид. Также на счету молодого канадца две результативные передачи.

Это поражение стало для «Флайерз» четвёртым за пять последних игр.

Эдмонтон Ойлерз
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