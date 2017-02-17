Хоккеист «Анахайма» Верметт дисквалифицирован на 10 игр за удар судьи клюшкой

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Инцидент произошел в середине третьего периода матча против «Миннесоты» (1:0) в ночь на среду. После удара клюшкой лайнсмена канадец был удален до конца игры. Отмечается, что, по условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его годовой зарплаты, Верметт потеряет $97,2 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

В нынешнем сезоне Верметт сыграл 58 матчей, забросил восемь шайб и сделал 14 результативных передач. «Анахайм» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 58 матчах 70 очков.