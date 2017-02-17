Хоккеист «Анахайма» Верметт дисквалифицирован на 10 игр за удар судьи клюшкой
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм» Антуан Верметт дисквалифицирован на 10 матчей с удержанием зарплаты за удар судьи клюшкой. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Инцидент произошел в середине третьего периода матча против «Миннесоты» (1:0) в ночь на среду. После удара клюшкой лайнсмена канадец был удален до конца игры. Отмечается, что, по условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его годовой зарплаты, Верметт потеряет $97,2 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
В нынешнем сезоне Верметт сыграл 58 матчей, забросил восемь шайб и сделал 14 результативных передач. «Анахайм» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 58 матчах 70 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter