Хенрик Лундквист: Гол Кулемина в меньшинстве стал определяющим

— У нас был провал во втором периоде, и мы сами создали себе трудности, — цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. — Несколько потерь дорого обошлись нам. Но в целом игра вышла хорошей. Третий гол стал определяющим, они забили его, когда у нас было большинство. Порой когда на льду на человека больше, начинаешь полагаться на того, кто сделает за тебя работу.