Хенрик Лундквист: Гол Кулемина в меньшинстве стал определяющим
Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после поражения от «Айлендерс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ключевым моментом игры стал третий гол соперника, который в меньшинстве забил россиянин Николай Кулемин.
— У нас был провал во втором периоде, и мы сами создали себе трудности, — цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. — Несколько потерь дорого обошлись нам. Но в целом игра вышла хорошей. Третий гол стал определяющим, они забили его, когда у нас было большинство. Порой когда на льду на человека больше, начинаешь полагаться на того, кто сделает за тебя работу.
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