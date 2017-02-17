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17 февраля 2017, 9:26 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Хенрик Лундквист: Гол Кулемина в меньшинстве стал определяющим

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после поражения от «Айлендерс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ключевым моментом игры стал третий гол соперника, который в меньшинстве забил россиянин Николай Кулемин.

— У нас был провал во втором периоде, и мы сами создали себе трудности, — цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. — Несколько потерь дорого обошлись нам. Но в целом игра вышла хорошей. Третий гол стал определяющим, они забили его, когда у нас было большинство. Порой когда на льду на человека больше, начинаешь полагаться на того, кто сделает за тебя работу.

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