Сидни Кросби: Приятно, что я наконец-то набрал 1000-е очко
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после победы над «Виннипегом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ порадовался достижению отметки в 1000 очков в НХЛ.
Для того, чтобы добраться до этой цифры, канадцы понадобилось 757 матчей — это 12-й результат в истории. Свое тысячное очко он набрал на седьмой минуте первого периода, отдав голевую передачу. В концовке третьего периода он отдал пас, благодаря которому «Пингвинз» сравнял счет, а в овертайме сам забросил победную шайбу.
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