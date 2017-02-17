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17 февраля 2017, 9:24 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Сидни Кросби: Приятно, что я наконец-то набрал 1000-е очко

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после победы над «Виннипегом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ порадовался достижению отметки в 1000 очков в НХЛ.

Для того, чтобы добраться до этой цифры, канадцы понадобилось 757 матчей — это 12-й результат в истории. Свое тысячное очко он набрал на седьмой минуте первого периода, отдав голевую передачу. В концовке третьего периода он отдал пас, благодаря которому «Пингвинз» сравнял счет, а в овертайме сам забросил победную шайбу.

— На какое-то время я притормозил перед этой отметкой, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — Приятно, что я наконец ее достиг. И приятно победить. Я быстро добился нужного и постарался сделать все, чтобы мы выиграли. К счастью, мы смогли сделать это.

Питтсбург Пингвинз
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