Джо Сакик: Уверены, что после операции Варламов сможет демонстрировать свой лучший хоккей

28-летний россиянин досрочно завершил сезон из-за травмы паха, в связи с которой ему была сделана 26 января операция.

— Думаю, что он полностью восстановится к следующему сезону, — цитирует пресс-служба лиги Сакика. — У него были проблемы с пахом в последние пару лет, а также в этом году. Но он работает над собой, уделял много внимания этой проблеме.