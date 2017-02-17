Джо Сакик: Уверены, что после операции Варламов сможет демонстрировать свой лучший хоккей
Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик уверен, что российский голкипер Семен Варламов станет сильнее после восстановления от травмы.
28-летний россиянин досрочно завершил сезон
— Думаю, что он полностью восстановится к следующему сезону, — цитирует
Мы уверены, что после операции он сможет демонстрировать свой лучший хоккей. Он психологически будет себя лучше чувствовать, не будет думать о том, что он
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