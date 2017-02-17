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17 февраля 2017, 9:23 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Евгений Малкин: Чему научил Кросби? Разве только чуть-чуть английскому

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил капитана команды Сидни Кросби с достижением отметки в 1000 очков в НХЛ.

Результат покорился форварду в поединке с «Виннипегом» (4:3 ОТ), ставшим для него 757-м в лиге.

— Это немаленькая цифра — 1000 очков, — сказал Малкин в интервью пресс-службе НХЛ. — Это огромное достижение, все знают уровень Кросби, какую игру он показывает. Конечно, он достоин этих очков. Мы все поддерживаем его. Мне повезло, что мы играем в одной команде. Тысяча очков — не последние. Все знали, что он наберет 1000, он наберет 1100 и дальше.

— Чем Кросби отличается от других?

— В первую очередь, работоспособностью. Конечно, это НХЛ. Здесь многие ребята талантливые и показывают хорошую игру. Но то, что делает Сид… Он приходит и каждый день тренирует бросок, вбрасывание… С помощью работоспособности и таланта он достигает этих результатов.

— Чему научил вас Кросби?

— Если только чуть-чуть английскому (улыбается). Смотрю, как человек тренируется. Стараюсь где-то повторять. Стараемся общаться, помогать друг другу. Конечно, это профессионал с большой буквы. Несмотря на все свои достижения, видно, что человек стремится к большему. Раньше всех приходит, позже всех уходит.

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