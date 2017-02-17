Евгений Малкин: Чему научил Кросби? Разве только чуть-чуть английскому
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил капитана команды Сидни Кросби с достижением отметки в 1000 очков в НХЛ.
Результат покорился форварду в поединке с «Виннипегом» (4:3 ОТ), ставшим для него 757-м в лиге.
— Это немаленькая цифра — 1000 очков, — сказал Малкин в интервью
— Чем Кросби отличается от других?
— В первую очередь, работоспособностью. Конечно, это НХЛ. Здесь многие ребята талантливые и показывают хорошую игру. Но то, что делает Сид… Он приходит и каждый день тренирует бросок, вбрасывание… С помощью работоспособности и таланта он достигает этих результатов.
— Чему научил вас Кросби?
— Если только
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